Bota Pra Correr: Fortaleza sedia corrida para combater o sedentarismo, em novembro

Fortaleza vai ser palco de mais uma edição da "Bota Pra Correr" / Crédito: Divulgação/Bota Pra Correr

Fortaleza recebe, no dia 9, a corrida Bota Pra Correr, que tem como principal objetivo conscientizar sobre a importância da atividade física na rotina diária. O evento, que oferece percursos de 5 km e 10 km, com categorias individuais e em dupla, terá início às 5h30min, no Aterro de Iracema, localizado na avenida Historiador Raimundo Girão, 1002, Praia de Iracema, Fortaleza. Na categoria Dupla, a classificação será definida pela soma dos tempos líquidos dos membros da dupla, não havendo necessidade de ambos os atletas cruzarem a linha de chegada ao mesmo tempo. As categorias premiadas incluem masculino, feminino e misto, tanto para os percursos de 5 km quanto de 10 km.