Bota Pra Correr: Fortaleza sedia corrida para combater o sedentarismo, em novembro

Fortaleza recebe, no dia 9, a corrida Bota Pra Correr, que tem como principal objetivo conscientizar sobre a importância da atividade física na rotina diária. O evento, que oferece percursos de 5 km e 10 km, com categorias individuais e em dupla, terá início às 5h30min, no Aterro de Iracema, localizado na avenida Historiador Raimundo Girão, 1002, Praia de Iracema, Fortaleza.
Na categoria Dupla, a classificação será definida pela soma dos tempos líquidos dos membros da dupla, não havendo necessidade de ambos os atletas cruzarem a linha de chegada ao mesmo tempo. As categorias premiadas incluem masculino, feminino e misto, tanto para os percursos de 5 km quanto de 10 km.
Um dos principais diferenciais do Bota Pra Correr é a promoção de "incentivo à participação". Ao se inscrever, o atleta ganha uma segunda inscrição gratuita e pode convidar alguém para correr junto, reforçando a ideia da corrida de combate ao sedentarismo.
Os kits do evento custam R$ 89,00 e incluem: duas inscrições de prova, duas camisetas, duas
sacolas e duas medalhas de pós-prova. O conjunto pode ser adquirido de forma online através deste link e serão entregues nos dias 7 e 8 de novembro, a partir das 10 horas, na loja Decathlon do Shopping Riomar Fortaleza, localizado na rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu.
A organização da corrida ainda não divulgou os percursos escolhidos para nenhuma das distâncias ofertadas.
Serviço:
Bota Pra Correr – Fortaleza
Local: Aterro de Iracema - Avenida Historiador Raimundo Girão, 1002, Praia de Iracema,
Fortaleza.
Data: 09/11/2025
Horário: 5h30
Distância: 5km e 10km
Valor do kit: R$ 89,00
Retirada do Kit: Dias 7 e 8 de novembro, a partir das 10h, na Decathlon Shopping
Riomar Fortaleza - rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu
Site oficial: Saia do Sofá Run
