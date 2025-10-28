Copa das Federações de Beach Tênis terá 38 quadras para realização dos jogos

Copa das Federações de Beach Tênis terá 38 quadras para realização dos jogosAlém das quadras, o evento se destaca pela estrutura fornecida ao público, contando com área de convivência de 3 mil m²
Fortaleza recebe, entre os dias 17 e 22 de novembro, a Copa das Federações, uma das principais competições da modalidade no país. Entre os diferenciais do evento está a estrutura, que terá uma área de 21 mil m² de extensão, divididos em 38 quadras, espaços de lazer e gastronomia.
Organizada pela Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis (FCTBT), a Copa das Federações reunirá equipes de todo o Brasil, garantindo centenas de jogos ao longo dos dias de competição.
Segundo a organização do evento, a arena principal contará com arquibancadas para 800 pessoas, camarote VIP com vista para o mar, rampa de acessibilidade e espaços climatizados. Além disso, o local terá uma área de convivência de 3 mil m², com estrutura coberta, banheiros climatizados, segurança 24 horas e espaço cultural. Para público e atletas, também está disponível uma praça de alimentação com opções gastronômicas e áreas de lazer.
Thaís Cortez, diretora da FCTBT, acredita que Fortaleza é um grande polo para a prática da modalidade e que o evento proporcionará boas experiências tanto para os competidores, quanto os expectadores.
"Fortaleza está pronta para sediar um evento que vai muito além do esporte. A Copa das Federações vai movimentar a economia, o turismo e consolidar o Ceará como referência nacional no Beach Tennis. Estamos montando uma estrutura inédita, com conforto, acessibilidade e segurança para todos", afirma.
"Queremos que atletas, técnicos e espectadores vivenciem o melhor do esporte e da hospitalidade cearense. A Copa das Federações será um marco na história do Beach Tennis brasileiro", complementa.
Sobre a Copa das Federações de Beach Tênis:
Conforme a organização do evento, a Copa das Federações de Beach Tênis é o maior evento coletivo da modalidade. A competição reúne atletas que representam suas federações estaduais em formato de equipes, com os estados disputando entre si em diferentes categorias, somando pontos até a definição do campeão nacional.
O certame é realizado pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT) em parceria com a Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis (FCTBT). O evento conta com o apoio institucional do Governo do Estado do Ceará, da Prefeitura de Fortaleza e de empreendimentos do turismo e da hotelaria local.