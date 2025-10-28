Copa das Federações de Beach Tênis terá 38 quadras para realização dos jogos

Estrutura da Copa das Federações de Beach Tênis / Crédito: Sthephan Eliert/Divulgação

Fortaleza recebe, entre os dias 17 e 22 de novembro, a Copa das Federações, uma das principais competições da modalidade no país. Entre os diferenciais do evento está a estrutura, que terá uma área de 21 mil m² de extensão, divididos em 38 quadras, espaços de lazer e gastronomia. Organizada pela Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis (FCTBT), a Copa das Federações reunirá equipes de todo o Brasil, garantindo centenas de jogos ao longo dos dias de competição.