Norde Vôlei conhece adversários e calendário da Superliga B; veja tabela de jogos

A equipe cearense, comandada pelo medalhista olímpico Marcelo Negrão, inicia sua trajetória no certame no dia 26 de novembro, às 19 horas, em Fortaleza, contra o Chapecó-SC

A tabela da Superliga B masculina, segunda divisão do campeonato de vôlei masculino mais forte do país, foi divulgada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) e o Norde Vôlei, representante cearense no certame, tomou conhecimento do caminho que terá que trilhar para conquistar o acesso.

O torneio terá 14 times se enfrentando em turno único, com os oito melhores avançando para os play-offs e se enfrentando em formato de melhor classificado contra o pior classificado. Ao fim do mata-mata, somente duas equipes conseguirão as vagas para a Superliga A.