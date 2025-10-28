Norde Vôlei conhece adversários e calendário da Superliga B; veja tabela de jogos

Norde Vôlei conhece adversários e calendário da Superliga B; veja tabela de jogosA equipe cearense, comandada pelo medalhista olímpico Marcelo Negrão, inicia sua trajetória no certame no dia 26 de novembro, às 19 horas, em Fortaleza, contra o Chapecó-SC
A tabela da Superliga B masculina, segunda divisão do campeonato de vôlei masculino mais forte do país, foi divulgada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) e o Norde Vôlei, representante cearense no certame, tomou conhecimento do caminho que terá que trilhar para conquistar o acesso.
O torneio terá 14 times se enfrentando em turno único, com os oito melhores avançando para os play-offs e se enfrentando em formato de melhor classificado contra o pior classificado. Ao fim do mata-mata, somente duas equipes conseguirão as vagas para a Superliga A.
A equipe cearense, comandada pelo medalhista olímpico Marcelo Negrão, inicia sua trajetória no certame no dia 26 de novembro, às 19 horas, em Fortaleza, contra o Chapecó-SC. Assim como na temporada anterior, o Norde seguirá mandando seus jogos no ginásio Aécio de Borba.
Além do time da Terra da Luz, a Superliga B terá em sua disputa os promovidos Chapecó, Fluminense-RJ, Elase-SC e Campo Grande-MS; o rebaixado APAN Rollon-SC; e os times que disputaram a edição anterior do torneio e não conquistaram o acesso, sendo eles: América-RN, Mogi Vôlei-SP, Araucária-PR, Praia Grande-SP, Araguari-MG, APADE-PA, Brasília-DF e Montes Claros-MG.
Confira calendário completo do Norde Vôlei:
- 1ª Rodada - Norde Vôlei x Chapecó-SC - 26/11/25 - 19 horas
- 2ª Rodada - Fluminense-RJ x Norde Vôlei - 04/12/25 - 20h - Rio de Janeiro-RJ
- 3ª Rodada - Norde Vôlei x América/SSG-RN - 13/12/25 - 19h
- 4ª Rodada - Mogi Vôlei x Norde Vôlei - 20/12/25 - 18h30 - Mogi das Cruzes-SP
- 5ª Rodada - Norde Vôlei x Araucária-PR - 08/01/26 - 19h
- 6ª Rodada - Praia Grande-SP x Norde Vôlei - 15/01/26 - 20h - Praia Grande-SP
- 7ª Rodada - Norde Vôlei x Araguari-MG - 22/01/26 - 19h
- 8ª Rodada - APADE-PA x Norde Vôlei - 28/01/26 - 19h30 - Belém-PA
- 9ª Rodada - Norde Vôlei x Brasília-DF - 06/02/26 - 19h
- 10ª Rodada - Norde Vôlei x Campo Grande-MS - 12/02/26 - 19h
- 11ª Rodada - Montes Claros-MG x Norde Vôlei - 21/02/26 - 18h - Montes Claros-MG
- 12ª Rodada - Norde Vôlei x APAN Rollon-SC - 03/03/26 - 20h
- 13ª Rodada - Elase-SC x Norde Vôlei - 07/03/26 - 19h - Florianópolis-SC