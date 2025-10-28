João Fonseca vence Shapovalov novamente e avança no Masters 1000 de Paris

Na última sexta-feira, o carioca já havia batido o canadense, em jogo válido pelas quartas de final da campanha do título em Basileia (Suíça) . Na partida, Shapovalov abandonou a partida no último set .

O brasileiro João Fonseca está classificado para a segunda fase do Masters 1000 de Paris , na França. Nesta terça-feira, o jovem de 19 anos venceu de virada, novamente, o canadense Denis Shapovalov (número 23 do mundo), por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 6/3.

Com o resultado, Fonseca garantiu presença na segunda fase do torneio e busca igualar seu melhor desempenho em Masters 1000, quando chegou às oitavas de final em Miami e Cincinnati, ambos disputados nos Estados Unidos.

Próximo desafio: Karen Khachanov

Na segunda fase, João Fonseca enfrentará o russo Karen Khachanov, atual número 14 do mundo. O duelo será nesta quarta-feira, 29, com horário a definir. Na última temporada, o futuro adversário do brasileiro alcançou as semifinais do Masters 1000 de Paris.

Khachanov venceu o americano Ethan Quinn por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/1 na primeira fase. O russo tem a última chance de subir no ranking da ATP e brigar por uma vaga no ATP Finals, torneio disputado pelos oito melhores tenistas do mundo.