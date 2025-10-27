Henrique Marques conquista ouro no Mundial de taekwondo

Henrique Marques conquista ouro no Mundial de taekwondoHenrique Marques iniciou a competição na 14ª posição do ranking e foi eliminando favoritos até chegar ao ouro
Nesta segunda-feira, 27, o Brasil conquistou a primeira medalha de ouro masculina em Mundiais de taekwondo na história. Aos 21 anos, Henrique Marques venceu na categoria até 80kg no Mundial de Taekwondo 2025, disputado em Wuxi, na China. Na final, ele derrotou o chinês Qizhang Xiang por 2 a 0. Na última sexta-feira, Maria Clara Pacheco também havia sido campeã mundial em sua categoria, ampliando o feito brasileiro.
Henrique Marques iniciou a competição na 14ª posição do ranking e foi eliminando favoritos até chegar ao ouro. Nas três primeiras lutas, o brasileiro venceu por 2 a 0, superando o cubano Kelvin Martinez, o burquinense Faysal Sawadogo e o norte-americano CJ Nickolas, quinto colocado nos Jogos de Paris 2024. Já na semifinal, conquistou sua primeira vitória apertada por 2 a 1, diante do russo Artem Mytarev.
Foi o primeiro Mundial do atleta, que havia disputado apenas o Pan-Americano de 2022, no qual conquistou o bronze, e chegou às quartas de final dos Jogos Olímpicos de 2024.
CAMPEÃO MUNDIAL!