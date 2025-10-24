Mundial de kitesurfe na Taíba terá mulheres brasileiras de destaque em ação

Mundial de kitesurfe na Taíba terá mulheres brasileiras de destaque em açãoO evento contará com as kitesurfistas Kesiane Rodrigues e Sophie Abreu na modalidade kite wave
A praia da Taíba, localizada em São Gonçalo do Amarante (CE), receberá em novembro o Global Kitesports Association Kite World Cup, campeonato mundial da modalidade reconhecido pela federação internacional de vela, World Sailing. Entre os dias 6 e 9, será realizado o GKA Kite-Surf World Cup e, de 12 a 15, o GKA Freestyle Kite World Cup.
A etapa cearense abrange duas das cinco modalidades do circuito mundial: a kite wave, que já passou por Cabo Verde, Alemanha e Marrocos, e o freestyle, que estreou este ano em Abu Dhabi antes de desembarcar nas areias cearenses. As provas no Brasil definirão os campeões e as campeãs mundiais da temporada 2025, reunindo os melhores atletas do circuito.
Leia mais
Kesiane Rodrigues é um das principais atletas brasileiras na disputa, sendo destaque na modalidade kite wave e atual 3ª colocada no ranking mundial da GKA. A kitesurfista se mostrou positiva em disputar a última etapa do campeonato em seu país e elogiou as condições de disputa da praia selecionada.
"Muito feliz de representar o Brasil e saber que a última etapa do Mundial vai ser na nossa terra, na Taíba, um dos melhores picos de onda e de vento. É muito gratificante ter essa última etapa em casa. Estou com uma expectativa muito boa em poder competir entre as três melhores do mundo e coroando aqui, no Brasil. Gratidão a todo pessoal da organização que está fazendo esse evento acontecer", disse a kitesurfista.
"As condições variam muito na Taíba, exige muita técnica, maré baixa, no meio das pedras. E temos uma onda beat break, quando a maré está um pouco mais alta, mas estou bem acostumada. A praia nos proporciona tudo isso", complementou.
Outro nome em ascensão é o de Sophie Abreu, atleta carioca também da categoria kite wave. Aos 23 anos, já acumula títulos nacionais e boas colocações em eventos internacionais. Sophie mostrou-se animada com a disputa da etapa no solo cearense e valorizou a energia do local.
"Estou muito animada com o campeonato e feliz que ele aconteça no Brasil. Nossa terra é abençoada, com ventos excelentes e ótimas condições para o kitesurf. A Taíba é uma praia onde já competi e que gosto muito. O Ceará tem uma vibe incrível, com muito vento, onda e energia boa", afirma a atleta.
Ranking da GKA pré-etapa da Taíba:
Kite Wave
- Capucine Delannoy (FRA) – 3.000 pontos
- Camille Losserand (SUI) – 2.060 pontos
- Kesiane Rodrigues (BRA) – 2.030 pontos
- Clémence Derrien (FRA) – 1.740 pontos
- Charlotte Carpentier (FRA) – 1.700 pontos
Freestyle
- Bruna Kajiya (BRA) – campeã mundial de 2024
- Rita Arnaus (ESP) – vice-campeã
- Francesca Bagnoli (ITA) – 3ª colocada