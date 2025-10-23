Ceará precisa quebrar tabu para se classificar contra Traipu no Brasileiro de Futsal

Ceará precisa quebrar tabu para se classificar contra Traipu no Brasileiro de FutsalPara que o Vovô consiga levar a partida para a prorrogação, o time cearense tem de vencer o Traipu em Alagoas, algo que nenhum time conseguiu no Campeonato Brasileiro
O Ceará terá uma difícil missão na noite desta sexta-feira, 24. O Alvinegro viaja para Arapiraca (AL), enfrentar o Traipu-AL, no ginásio João Paulo II, às 19h30min, pelo jogo de volta do Campeonato Brasileiro de Futsal. O duelo terá transmissão do canal do Esportes O POVO no YouTube e da TV O POVO (canal 48.2). No jogo de ida, o time cearense foi derrotado por 6 a 2 e precisa de uma vitória por qualquer placar para levar o duelo para a prorrogação.
Isto ocorre porque o futsal não utiliza saldo de gols e placar agregado como critério de desempate, logo um 1 a 0 é suficiente para a partida ir para o tempo extra. A prorrogação é disputada em dois tempos de cinco minutos cada e tem um placar independente, sendo contabilizados somente os gols dentro dos 10 minutos adicionais. Em caso de empate neste recorte, serão disputadas as penalidades máximas.
Para conseguir tal feito, o Vovô precisa fazer o que ninguém conseguiu no Brasileirão até o momento: Vencer o Traipu em solo alagoano. A equipe das margens do rio São Francisco foi derrotada como mandante somente uma vez na temporada, em jogo válido pela Copa do Brasil.
Leia mais
Na ocasião, o América-RN derrotou o time alagoano por 3 a 2 e o eliminou do certame. Desde então, foram seis jogos como mandante, quatro vitórias e dois empates. Os clubes que conseguiram não ser derrotados pelo Traipu foram o Paraná, que empatou em 3 a 3 na estreia do campeonato, e o América-MG, em um novo 3 a 3, mas válido pelas oitavas de final do torneio nacional.
Além da grande forma do adversário enquanto mandante, o Ceará não tem um bom retrospecto enquanto vistante. O Vovô venceu somente duas partidas fora de casa no Brasileirão, sendo estas um 4 a 2 sobre o América-RN e um 3 a 2 sobre o Concórdia-SC.
No total, o Alvinegro disputou sete duelos longe da capital cearense, empatando quatro confrontos e perdendo apenas uma vez, alcançando 47,6% de aproveitamento no recorte.
Para que os números longe de Fortaleza se tornem positivos, o Vovô precisa reduzir a incidência de erros coletivos, algo que minou o desempenho da equipe no jogo de ida. O time cearense chegou a sair na frente, mas ficou vulnerável em contra-ataques e sofreu a virada. Além dos contra-golpes, os erros de passe no meio da quadra foram cruciais para que o Traipu consegue sair em velocidade.
Confronto das quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal:
Jogos de ida:
- Ceará 2x6 Traipu-AL
- Atlético-PI 4x2 Fortaleza
- Apodi-RN 1x4 Chapecoense-SC
- Paraná 5x1 Passo Fundo
Jogos de volta:
- Traipu-AL x Ceará - 24/10 (sexta-feira), às 19h30min - transmissão do canal do Esportes O POVO no YouTube e da TV O POVO (canal 48.2)
- Fortaleza x Atlético-PI - 24/10 (sexta-feira), às 21h30min - transmissão do canal do Esportes O POVO no YouTube e da TV O POVO (canal 48.2)
- Paraná x Passo Fundo-RS - 25/10 (sábado), às 19 horas
- Chapecoense-SC x Apodi-RN - 26/10 (domingo), às 17 horas