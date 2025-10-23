Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará precisa quebrar tabu para se classificar contra Traipu no Brasileiro de Futsal

Para que o Vovô consiga levar a partida para a prorrogação, o time cearense tem de vencer o Traipu em Alagoas, algo que nenhum time conseguiu no Campeonato Brasileiro
Autor João Bosco Neto
O Ceará terá uma difícil missão na noite desta sexta-feira, 24. O Alvinegro viaja para Arapiraca (AL), enfrentar o Traipu-AL, no ginásio João Paulo II, às 19h30min, pelo jogo de volta do Campeonato Brasileiro de Futsal. O duelo terá transmissão do canal do Esportes O POVO no YouTube e da TV O POVO (canal 48.2). No jogo de ida, o time cearense foi derrotado por 6 a 2 e precisa de uma vitória por qualquer placar para levar o duelo para a prorrogação.

Isto ocorre porque o futsal não utiliza saldo de gols e placar agregado como critério de desempate, logo um 1 a 0 é suficiente para a partida ir para o tempo extra. A prorrogação é disputada em dois tempos de cinco minutos cada e tem um placar independente, sendo contabilizados somente os gols dentro dos 10 minutos adicionais. Em caso de empate neste recorte, serão disputadas as penalidades máximas.

Para conseguir tal feito, o Vovô precisa fazer o que ninguém conseguiu no Brasileirão até o momento: Vencer o Traipu em solo alagoano. A equipe das margens do rio São Francisco foi derrotada como mandante somente uma vez na temporada, em jogo válido pela Copa do Brasil.

Na ocasião, o América-RN derrotou o time alagoano por 3 a 2 e o eliminou do certame. Desde então, foram seis jogos como mandante, quatro vitórias e dois empates. Os clubes que conseguiram não ser derrotados pelo Traipu foram o Paraná, que empatou em 3 a 3 na estreia do campeonato, e o América-MG, em um novo 3 a 3, mas válido pelas oitavas de final do torneio nacional.

Além da grande forma do adversário enquanto mandante, o Ceará não tem um bom retrospecto enquanto vistante. O Vovô venceu somente duas partidas fora de casa no Brasileirão, sendo estas um 4 a 2 sobre o América-RN e um 3 a 2 sobre o Concórdia-SC. 

No total, o Alvinegro disputou sete duelos longe da capital cearense, empatando quatro confrontos e perdendo apenas uma vez, alcançando 47,6% de aproveitamento no recorte.

Para que os números longe de Fortaleza se tornem positivos, o Vovô precisa reduzir a incidência de erros coletivos, algo que minou o desempenho da equipe no jogo de ida. O time cearense chegou a sair na frente, mas ficou vulnerável em contra-ataques e sofreu a virada. Além dos contra-golpes, os erros de passe no meio da quadra foram cruciais para que o Traipu consegue sair em velocidade.

Confronto das quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal:

Jogos de ida:

  • Ceará 2x6 Traipu-AL
  • Atlético-PI 4x2 Fortaleza
  • Apodi-RN 1x4 Chapecoense-SC
  • Paraná 5x1 Passo Fundo

Jogos de volta:

  • Traipu-AL x Ceará - 24/10 (sexta-feira), às 19h30min - transmissão do canal do Esportes O POVO no YouTube e da TV O POVO (canal 48.2)
  • Fortaleza x Atlético-PI - 24/10 (sexta-feira), às 21h30min - transmissão do canal do Esportes O POVO no YouTube e da TV O POVO (canal 48.2)
  • Paraná x Passo Fundo-RS - 25/10 (sábado), às 19 horas
  • Chapecoense-SC x Apodi-RN - 26/10 (domingo), às 17 horas

