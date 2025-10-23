Fortaleza busca virada para superar Atlético-PI no Brasileiro de Futsal

Fortaleza busca virada para superar Atlético-PI no Brasileiro de FutsalApós o revés na ida, o Tricolor precisa triunfar no tempo regulamentar por qualquer placar para forçar a prorrogação
O Fortaleza aposta no fator casa e na força de sua torcida para seguir vivo no Campeonato Brasileiro de Futsal. Atual campeão, o Leão foi derrotado por 4 a 2 pelo Atlético-PI, no jogo de ida, em Teresina (PI) e recebe o time piauiense nesta sexta-feira, 24, às 21h30min, com transmissão do canal do Esportes O POVO no YouTube e da TV O POVO (canal 48.2).
Após o revés, o Tricolor precisa triunfar no tempo regulamentar por qualquer placar para forçar a prorrogação. Isto ocorre porque o futsal não utiliza saldo de gols e placar agregado como critério de desempate, logo um 1 a 0 é suficiente para a partida ir para o tempo extra.
A prorrogação é disputada em dois tempos de cinco minutos cada e tem um placar independente, sendo contabilizados somente os gols dentro dos 10 minutos adicionais. Em caso de empate neste recorte, serão disputadas as penalidades máximas.
Leia mais
Para seguir na disputa pelo bicampeonato, o futsal do Fortaleza terá de ser reinventado para o jogo da volta. Durante os três jogos do mata-mata até o momento, o time cearense adotou a mesma estratégia: preencher o corredor central da quadra no momento sem bola e buscar os contra-ataques com ela.
A ideia funcionou contra um adversário de menor nível técnico como o Sorriso-MT, onde somadas as partidas de ida e volta, o Leão marcou nove gols. Contra o Atlético-PI, uma equipe favorita ao título, o Tricolor foi pressionado o jogo quase inteiro e cedeu ao volume do Caveirão mesmo com um 2 a 0 em seu favor.
O time de Teresina passou quase a totalidade da partida marcando alto a saída de bola adversária e, apesar de ter saído atrás no placar, jamais perdeu o controle do duelo e conseguiu virar o jogo ainda nos minutos iniciais do segundo tempo. A expulsão de Matheus Silva, por parte do Fortaleza, nos minutos finais do confronto, também colaborou para que o Leão não tivesse condições de buscar um empate.
Precisando propor jogo e com a necessidade de manter uma boa mentalidade durante os 20 minutos do tempo regulamentar, o Tricolor necessita mais do que nunca dos gols de Gugu Flores e Dudu, que marcaram 27 e 18 tentos no ano, respectivamente. Além da artilharia, a experiência do ala Nardinho também é um elemento crucial para um jogo deste porte.
Confronto das quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal:
Jogos de ida:
- Ceará 2x6 Traipu-AL
- Atlético-PI 4x2 Fortaleza
- Apodi-RN 1x4 Chapecoense-SC
- Paraná 5x1 Passo Fundo
Jogos de volta:
- Traipu-AL x Ceará - 24/10 (sexta-feira), às 19h30min - transmissão do canal do Esportes O POVO no YouTube e da TV O POVO (canal 48.2)
- Fortaleza x Atlético-PI - 24/10 (sexta-feira), às 21h30min - transmissão do canal do Esportes O POVO no YouTube e da TV O POVO (canal 48.2)
- Paraná x Passo Fundo-RS - 25/10 (sábado), às 19 horas
- Chapecoense-SC x Apodi-RN - 26/10 (domingo), às 17 horas