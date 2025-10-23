Fortaleza busca virada para superar Atlético-PI no Brasileiro de Futsal

Fortaleza perdeu o jogo da ida por 4 a 2 / Crédito: Felipe Honorato / Fortaleza EC

O Fortaleza aposta no fator casa e na força de sua torcida para seguir vivo no Campeonato Brasileiro de Futsal. Atual campeão, o Leão foi derrotado por 4 a 2 pelo Atlético-PI, no jogo de ida, em Teresina (PI) e recebe o time piauiense nesta sexta-feira, 24, às 21h30min, com transmissão do canal do Esportes O POVO no YouTube e da TV O POVO (canal 48.2). Após o revés, o Tricolor precisa triunfar no tempo regulamentar por qualquer placar para forçar a prorrogação. Isto ocorre porque o futsal não utiliza saldo de gols e placar agregado como critério de desempate, logo um 1 a 0 é suficiente para a partida ir para o tempo extra.