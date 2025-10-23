Armador e técnico da NBA são presos por suposto envolvimento em apostas ilegais

Atualmente Terry Rozier defendia o Miami Heat / Crédito: ISSAC BALDIZON / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

O armador Terry Rozier, do Miami Heat, e o membro do Hall da Fama da NBA e atual treinador do Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, foram presos pelo FBI na manhã desta quinta-feira, 23, por um suposto envolvimento em um esquema de apostas esportivas ilegais. As informações são do jornalista Shams Charania, da ESPN. A prisão aconteceu um dia após ambos estrearem com seus times nesta temporada da liga. No caso, Rozier permaneceu no banco de reservas durante toda a derrota do Miami Heat para o Orlando Magic, enquanto Billups comandou o Portland Trail Blazers no revés para o Utah Jazz.

Segundo o diretor do FBI, Kash Patel, eles fariam parte de uma operação ilegal de manipulação de apostas e esportes que abrangeu 11 estados do país. Como resultado, cerca de 30 indivíduos foram presos, sendo 13 membros da “La Casa Nostra” (máfia italiana). As acusações incluem jogos de azar ilegais, fraude eletrônica e extorsão. Segundo o repórter, especializado na NBA, por mais que ambos tenham sido presos na mesma data e por operações parecidas, seus envolvimentos teriam sido de formas diferentes. Técnico Chauncey Billips, do Portland Trail Blazers, foi preso pelo FBI Crédito: Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Operação "Nothing But Net" A primeira das operações movidas pela inteligência americana — denominada “Nothing But Net” (Nada além da rede, em tradução literal) — atuou contra um amplo esquema de apostadores acusados de fraudar resultados esportivos em diferentes ligas. Rozier estaria envolvido enquanto ele ainda jogava no Charlotte Hornets, em uma partida contra o New Orleans Pelicans, em 23 de março de 2023. Segundo as investigações, na ocasião, os réus teriam apostado mais de 200 mil dólares no “under” (aposta abaixo do valor apostado), com Rozier abandonando o jogo após nove minutos. Na partida, o atleta alegou dores no pé e saiu do jogo com menos de dez minutos em quadra.

Ainda conforme a investigação, um único apostador profissional chegou a realizar 30 apostas diferentes; outro investiu 13 mil dólares. O êxito teria rendido dezenas de milhares de dólares em lucros, e os réus, juntos de Rozier, teriam contado o dinheiro na casa do armador de Miami. Em janeiro deste ano, a imprensa americana já havia noticiado que a NBA estaria, na época, investigando o armador de 31 anos por conta própria, buscando uma suposta manipulação de pontos nesta mesma partida em questão, o que feriria o regulamento da liga. Essas investigações, porém, foram encerradas pela NBA posteriormente, e Rozier foi liberado para disputar a temporada da liga normalmente.

Operação "Royal Flush" Apesar das semelhanças, a operação que ocasionou a prisão do ex-armador do Detroit Pistons é diferente. Intitulada “Royal Flush” (nome dado à melhor sequência de cartas possíveis em uma partida de pôquer), 31 réus — entre eles Billups — foram acusados de participar de um esquema nacional para fraudar jogos de pôquer ilegais. Imagem do técnico Chauncey Billips, do Portland Trail Blazers, no lado externo do ginásio Moda Center Crédito: Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Conforme o FBI, os acusados utilizariam tecnologia de ponta para roubar milhões de dólares de vítimas — os jogos eram manipulados secretamente em Hamptons, Miami, Las Vegas e Manhattan.