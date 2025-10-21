Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com passagem pela Praia do Futuro, Sol Sertões Kitesurf 2025 começa nesta quarta-feira

Maior rally de kitesurf do planeta segue rota dos ventos do Fortim até a Praia do Preá com cerca de 180 inscritos
Autor Iara Costa
Repórter do caderno de Esportes
Maior rally de kitesurf do planeta, o Sol Sertões Kitesurf dá a largada nesta quarta-feira, 22, seguindo até o próximo sábado, 25, pela rota dos ventos da orla cearense. Com mais de 180 inscritos, a disputa ganha o mar a partir da Praia Caoné, em Fortim, a caminho da Praia do Preá.

A primeira parada do evento será em Fortaleza, na P5 Kite House, na Praia do Futuro. Em seguida, do solo alencarino, os atletas vão até a Praia do Guajirú, no Trairi. A penúltima parada é na Praia de Icaraizinho, em Amontada, da onde partem para o último destino: a Praia do Preá, ponto mundialmente conhecido por praticantes de kite, em Cruz.

O evento, realizado Instituto Sertões e promovido pelo Sertões, conta com o apoio da Prefeitura de Fortaleza por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setfor) e da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (Secel).

A disputa conta com chancela da Confederação Brasileira de Vela (CBVela) e da Associação Brasileira de Kitesurf (ABK), integrando o calendário oficial de ambas as entidades, e tendo validade pelos campeonatos brasileiros de Rally Cross e TT Race.

Entre os participantes, está Bruno Lobo, representante brasileiro das Olimpíadas de Paris, que exaltou a realização da prova no litoral cearense, apesar de reconhecer as dificuldades físicas que os ventos do Ceará impõem.

"O Sertões é totalmente diferente do que eu estou acostumado, é uma prova que testa o físico por esse litoral maravilhoso. Cheguei de competição e estou treinando forte com o kite bidirecional, é muito interessante a interação entre as categorias. Todos tentando se superar, esse é o objetivo principal. O resultado será consequência", salientou ele. 

A secretária de Turismo de Fortaleza, Denise Carrá, também falou sobre a passagem no evento na capital cearense, firmando a cidade como destino de esportes marítimos e ao ar livre. 

“ Nossa cidade tem na Praia do Futuro e em toda a orla cenários perfeitos para esse espetáculo. A presença do Sertões fortalece ainda mais o posicionamento de Fortaleza como destino de esportes ao ar livre e de experiências autênticas, impulsionando o turismo e movimentando nossa economia com sustentabilidade e energia positiva", destacou. 

