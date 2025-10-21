Com passagem pela Praia do Futuro, Sol Sertões Kitesurf 2025 começa nesta quarta-feira

Sol Sertões Kitesurf terá parada na Praia do Futuro nesta quarta-feira, 22. / Crédito: Heusi Action/Sertões

Maior rally de kitesurf do planeta, o Sol Sertões Kitesurf dá a largada nesta quarta-feira, 22, seguindo até o próximo sábado, 25, pela rota dos ventos da orla cearense. Com mais de 180 inscritos, a disputa ganha o mar a partir da Praia Caoné, em Fortim, a caminho da Praia do Preá. A primeira parada do evento será em Fortaleza, na P5 Kite House, na Praia do Futuro. Em seguida, do solo alencarino, os atletas vão até a Praia do Guajirú, no Trairi. A penúltima parada é na Praia de Icaraizinho, em Amontada, da onde partem para o último destino: a Praia do Preá, ponto mundialmente conhecido por praticantes de kite, em Cruz.

O evento, realizado Instituto Sertões e promovido pelo Sertões, conta com o apoio da Prefeitura de Fortaleza por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setfor) e da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (Secel). A disputa conta com chancela da Confederação Brasileira de Vela (CBVela) e da Associação Brasileira de Kitesurf (ABK), integrando o calendário oficial de ambas as entidades, e tendo validade pelos campeonatos brasileiros de Rally Cross e TT Race. Entre os participantes, está Bruno Lobo, representante brasileiro das Olimpíadas de Paris, que exaltou a realização da prova no litoral cearense, apesar de reconhecer as dificuldades físicas que os ventos do Ceará impõem.

"O Sertões é totalmente diferente do que eu estou acostumado, é uma prova que testa o físico por esse litoral maravilhoso. Cheguei de competição e estou treinando forte com o kite bidirecional, é muito interessante a interação entre as categorias. Todos tentando se superar, esse é o objetivo principal. O resultado será consequência", salientou ele. + Esportes ao vento do Ceará: conheça a história de atletas

A secretária de Turismo de Fortaleza, Denise Carrá, também falou sobre a passagem no evento na capital cearense, firmando a cidade como destino de esportes marítimos e ao ar livre.