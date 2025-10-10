Fortaleza receberá mais de 2 mil atletas na Copa das Federações de Beach Tennis

Fortaleza receberá mais de 2 mil atletas na Copa das Federações de Beach TennisO evento já teve duas edições prévias na capital cearense e retorna a Terra da Luz devido ao sucesso de público dos anos anteriores
Fortaleza recebe, entre os dias 18 e 22 de novembro, a Copa das Federações de Beach Tennis edição 2025. O torneio reunirá 2.300 atletas de todos os 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. A competição é promovida pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT) em parceria com a Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis (FCTBT).
O evento já teve duas edições prévias na capital cearense e retorna a Terra da Luz devido ao sucesso de público dos anos anteriores.
O torneio está entre os mais relevantes do beach tênis nacional e contará com grande espaço na avenida Beira-Mar. A organização do evento promete ampla estrutura para atletas e espectadores, com jogos simultâneos de diversas categorias no complexo esportivo e espaços de convivência e experiências para o público.
A competição é disputada de forma coletiva, com representantes de cada Estado se enfrentando em diversas categorias para somar pontos. Ao fim dos jogos, o estado que obtiver maior somatório será declarado o vencedor.
Leia mais
Para Thais Cortez, diretora da FCTBT, o evento reforça o papel de Fortaleza como destino esportivo e celebra a força do beach tennis no país
"A Copa das Federações é um momento único, em que conseguimos reunir atletas de todas as regiões do Brasil em um só lugar. Ver as cores, os sotaques e a energia de cada delegação é algo que emociona. Fortaleza tem se destacado pela hospitalidade e pela estrutura que oferece aos competidores, e estamos preparando uma edição ainda mais especial em 2025", destaca.
"Receber mais de dois mil atletas, com suas comitivas e famílias, movimenta a economia local e inspira novos praticantes. É uma oportunidade de mostrar o melhor do nosso litoral e do nosso povo para o Brasil inteiro", conclui.
Além da confederação brasileira e da federação estadual, o campeonato também conta com o apoio institucional do Governo do Estado do Ceará, da Prefeitura de Fortaleza e de empresas do ramo do turismo e da hotelaria.