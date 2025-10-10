Fortaleza receberá mais de 2 mil atletas na Copa das Federações de Beach Tennis

Imagem da edição anterior da Copa das Federações de Beach Tennis / Crédito: Stephan Eilert/divulgação

Fortaleza recebe, entre os dias 18 e 22 de novembro, a Copa das Federações de Beach Tennis edição 2025. O torneio reunirá 2.300 atletas de todos os 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. A competição é promovida pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT) em parceria com a Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis (FCTBT). O evento já teve duas edições prévias na capital cearense e retorna a Terra da Luz devido ao sucesso de público dos anos anteriores.