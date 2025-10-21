Dupla brasileira classifica o Brasil para a final do Mundial de Ginástica Artística

Dupla brasileira classifica o Brasil para a final do Mundial de Ginástica ArtísticaCaio Souza e Diogo Soares disputarão a final individual geral e a final de argolas
Os brasileiros Caio Souza e Diogo Soares garantiram vaga na final do Mundial de Ginástica Artística, na Indonésia, na madrugada desta segunda-feira, 20. O primeiro atleta também se classificou para a decisão das argolas.
Caio garantiu o passe no encerramento da classificatória. O brasileiro fez uma grande apresentação, somou 14.333 pontos na argola (79.166 no total) e ficou na oitvava posição – última vaga para a final de aparelhos. O ginasta também registrou 13.733 (barra fixa), 13.700 (paralelas), 13.300 (salto), 13.100 (solo) e 11.000 (cavalo).
"Argolas é um aparelho muito disputado, com notas muito próximas no alto nível. Há alguns anos, estamos trabalhando para aumentar a nota final. Fizemos esforços para melhorar a nota de partida, incorporamos e substituímos elementos, testamos saídas diferentes. Foi um longo caminho. Vimos o Caio fazer uma linda série, coroada com uma saída cravada. Isso fez toda a diferença para essa classificação histórica. Esse ginasta é um guerreiro incansável, que está de parabéns", disse Ricardo Yokoyama, treinador de Caio.
Já Diogo terminou na décima posição do individual geral, com 78.798 pontos. O ginasta, que alcançou a terceira final da categoria na carreira, fez 13.866 (barra fixa), 13.666 (paralelas), 13.533 (solo), 13.133 (cavalo com alças), 12.500 (salto) e 12.400 (argolas).
"A meta principal, neste ciclo, é o Mundial de 2027, que será decisivo para a classificação aos Jogos Olímpicos do ano seguinte. Promovemos muitas mudanças nas séries do atleta e nos treinamentos. Foram feitas adaptações e incluídos exercícios nos quais vi possibilidades de elevação das notas. As séries do Diogo ainda estão em construção. Não se encontram ainda completamente limpas e seguras como espero. Nesse processo, o Mundial da Indonésia está sendo essencial porque mostra um início de consolidação de séries, e revela margem para melhora", afirmou Daniel Biscalchin, técnico de Diogo.
Data das finais
A final do individual geral está marcada para esta quarta-feira, 22, às 8h30min (de Brasília), enquanto a decisão por aparelhos acontece na sexta-feira, às 4 horas.