Federação define equipe cearense que disputará a Copa das Federações de Beach Tennis

Federação define equipe cearense que disputará a Copa das Federações de Beach TennisClassificação ocorreu após disputa de Etapa Especial do Campeonato Cearense de Beach Tennis, o Makai Open, no último final de semana na Praia de Iracema
A Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis (FCTBT) definiu nesta quarta-feira, 17, após avaliação técnica dos vencedores da Etapa Especial do Campeonato Cearense de Beach Tennis, o Makai Open, os cearenses que disputarão a Copa das Federações da modalidade, que será disputada entre os dias 17 e 22 de novembro, em Fortaleza.
Na categoria profissional, estão classificadas as duplas: Leandro Pires e Igor Barden — no masculino, Ana Bianca Maciel e Michelle Moura — no feminino e Mariana Sanford e Enio Filho na classificação mista. As disputas definiram, por mérito de ranking, os atletas convocados para compor a delegação cearense nas categorias profissional, níveis técnicos, categorias de base e máster (+40, +50 e +60).
Na avaliação da diretora da FCTBT, Thais Cortez, a convocação refletiu principalmente a força que a modalidade tem ganhado no Estado nos últimos tempos. “Eles terão a responsabilidade de representar o Ceará em uma das competições mais relevantes do país, e estamos confiantes na sua preparação para esse desafio”, acentuou ela.
A classificação foi muito comemorada pelos diferentes classificados. Pela primeira vez na profissional masculina, Leandro Pires destacou ao Esportes O POVO todo o esforço que foi e que será feito para levar o Estado para um lugar ainda mais alto do pódio no certame nacional.
"Já participei de outras três, mas nenhuma foi pela categoria profissional. É a primeira vez que fui convocado para essa categoria e isso é fruto do trabalho do ano de 2025, do que eu fiz com o meu parceiro Igor Bardem. Com muita alegria, vamos dar o máximo para tentar levar o Ceará sempre ao lugar mais alto do pódio", ressaltou ele.
Classificada na categoria mista, Mariana Sanford acentuou principalmente o privilégio de poder entrar em quadra em novembro, pela Copa das Federações, nas areia de Fortaleza. "Disputar uma Copa das Federações na categoria profissional, ainda mais em casa, é uma das maiores realizações e experiências que posso viver nesse esporte que tanto amo", declarou a atleta.
Confira todos os classificados:
Profissional
- Masculino: Leandro Pires e Igor Barden
- Feminino: Ana Bianca Maciel e Michelle Moura
- Misto: Mariana Sanford e Enio Filho
Nível Técnico
- Categoria A: Matheus Bandeira, Cesar Silva, Maria Luiza Damasceno, Natália Silveira, Cíntia Bernardo
- Categoria B: Pablo Vinicius, Kaiky Gama, Dyanne Nossis, Priscila Costa, Maria Oliveira, Ramon Moura
- Categoria C: Rananiel Santos, Júnior Barroso, Gabriele Madeiro, Rafaella Vasconcelos, Larissa Araújo
Categorias de Base (SUBs)
- Sub 12: Miguel Rocha, Davi Ximenes, Victoria Ferreira, Isa Maria, Maria Cecília
- Sub 14: Arthur Arrais, Juan Oliveira, Lara Isabelly, Maria Eduarda
- Sub 16: João Pedro Varela, Gustavo Ximenes, Julia Andrade, Maju Moreira
- Sub 18: Davi Garcia, Josué Gomes, Letícia Maia, Lívia Andrade, João Leal
Categorias +40/+50/+60
- 40+: Tiago Carvalho, Leonardo Brito, Maria Barroso, Aritana Aderaldo, Rodrigo Carvalho
- 50+: Fernando Filho, Victor Ferreira, Luiza Pouchain, Joyce Paiva, Ticiana Vidal, Robert Bezerra
- 60+: Marcello Barba, Gilberto Barros, Márcia Pires, Silene Gurgel, Angela Alves