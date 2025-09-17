Federação define equipe cearense que disputará a Copa das Federações de Beach Tennis

Classificação ocorreu após disputa de Etapa Especial do Campeonato Cearense de Beach Tennis, o Makai Open, no último final de semana na Praia de Iracema

Na categoria profissional, estão classificadas as duplas: Leandro Pires e Igor Barden — no masculino, Ana Bianca Maciel e Michelle Moura — no feminino e Mariana Sanford e Enio Filho na classificação mista. As disputas definiram, por mérito de ranking, os atletas convocados para compor a delegação cearense nas categorias profissional, níveis técnicos, categorias de base e máster (+40, +50 e +60).

A Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis (FCTBT) definiu nesta quarta-feira, 17, após avaliação técnica dos vencedores da Etapa Especial do Campeonato Cearense de Beach Tennis, o Makai Open , os cearenses que disputarão a Copa das Federações da modalidade, que será disputada entre os dias 17 e 22 de novembro, em Fortaleza.

Na avaliação da diretora da FCTBT, Thais Cortez, a convocação refletiu principalmente a força que a modalidade tem ganhado no Estado nos últimos tempos. “Eles terão a responsabilidade de representar o Ceará em uma das competições mais relevantes do país, e estamos confiantes na sua preparação para esse desafio”, acentuou ela.

A classificação foi muito comemorada pelos diferentes classificados. Pela primeira vez na profissional masculina, Leandro Pires destacou ao Esportes O POVO todo o esforço que foi e que será feito para levar o Estado para um lugar ainda mais alto do pódio no certame nacional.

"Já participei de outras três, mas nenhuma foi pela categoria profissional. É a primeira vez que fui convocado para essa categoria e isso é fruto do trabalho do ano de 2025, do que eu fiz com o meu parceiro Igor Bardem. Com muita alegria, vamos dar o máximo para tentar levar o Ceará sempre ao lugar mais alto do pódio", ressaltou ele.

Classificada na categoria mista, Mariana Sanford acentuou principalmente o privilégio de poder entrar em quadra em novembro, pela Copa das Federações, nas areia de Fortaleza. "Disputar uma Copa das Federações na categoria profissional, ainda mais em casa, é uma das maiores realizações e experiências que posso viver nesse esporte que tanto amo", declarou a atleta.