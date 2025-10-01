Fortaleza recebe Night Run, corrida de rua noturna, neste sábado, 4

O evento começa às 20 horas, tendo distâncias de 5 km e 10 km e iniciando na Praça da Paz Dom Hélder Câmara

A corrida também é disputada em outras 17 cidades brasileiras, divididas entre capitais e cidades interioranas.

Fortaleza recebe a Santander Night Run, uma das mais tradicionais corridas noturnas do País. O evento acontece neste sábado, 4, às 20 horas, com distâncias de 5 km e 10 km, iniciando na Praça da Paz Dom Hélder Câmara, no bairro Vicente Pinzon. A expectativa da organização é reunir mais de três mil corredores no evento.

O circuito de ambas as provas iniciam e terminam na avenida Dioguinho, mas atravessam por bairros diferentes. Na corrida de 5 km, os corredores percorrem a maior parte da prova na avenida citada, com um rápido desvio na avenida Santos Dumont.

Já nos 10 km, os atletas também partem da avenida Dioguinho, descendo também pela Santos Dumont, mas percorrendo uma parte maior da via. A prova também atravessa a avenida Padre Joaquim Colaço e as ruas Emídio Lobo, Prisco Bezerra e Dr Francisco Mattos.

O kit básico da corrida tem valor promocional de R$: 79,99 e acompanha camiseta de manga longa, sacola, relógio, porta cartão e medalha pós-prova. O material pode ser retirado na loja Dechlaton do shopping RioMar Fortaleza, a partir da sexta-feira, 3, entre 10 e 20 horas. No sábado, 4, a retirada funcionará entre 10 e 15 horas.