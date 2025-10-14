Cearense Artur Bodinho disputa Mundial de Kitesurf em casa

Arthur Bodinho vai disputar Mundial de Kitesurfe na Taíba / Crédito: Léo kitesul/GKA Kite World Tour/Divulgação

A Praia da Taíba, em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza, será palco da última etapa do GKA Kitesurf World Cup 2025, de 6 e 9 de novembro. O local, um dos principais pontos de kitesurfe do país, receberá atletas de diferentes nacionalidades e também um velho conhecido da região: o cearense Artur Morais, o Bodinho, atual hexacampeão brasileiro da modalidade.

Nomes de peso A competição reunirá os principais nomes do kitesurfe mundial. O brasileiro Gabriel Benetton, de 21 anos, natural de Itanhaém (SP), é o atual campeão mundial e lidera o ranking de 2025. O carioca Pedro Matos, de 27 anos, campeão da etapa de Cabo Verde, ocupa a terceira posição e também chega como um dos favoritos. Arthur Bodinho vai disputar Mundial de Kitesurfe na Taíba Crédito: GKA Kite World Tour/Divulgação No feminino, a liderança é da francesa Capucine Delannoy, de 19 anos, seguida pela suíça Camille Losserand. A brasileira Kesiane Rodrigues, natural de Fortaleza, divide a terceira colocação com a francesa Clémence Derrien.