Cearense Artur Bodinho disputa Mundial de Kitesurf em casa

Hexacampeão brasileiro, cearense Artur Bodinho disputa Mundial de Kitesurfe em casaEtapa final do Mundial de Kitesurf será disputada na Praia da Taíba e definirá os campeões da temporada 2025 nas categorias masculina e feminina
A Praia da Taíba, em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza, será palco da última etapa do GKA Kitesurf World Cup 2025, de 6 e 9 de novembro.
O local, um dos principais pontos de kitesurfe do país, receberá atletas de diferentes nacionalidades e também um velho conhecido da região: o cearense Artur Morais, o Bodinho, atual hexacampeão brasileiro da modalidade.
Aos 34 anos, Bodinho volta a competir em casa, onde começou a velejar aos 14. O atleta é considerado um dos favoritos para conquistar o título mundial na categoria Kite Wave, modalidade que encerra o circuito global da GKA, reconhecido pela Federação Internacional de Vela (World Sailing).
“Estou feliz demais por rever novamente o Campeonato Mundial de Kitesurf na minha casa e por poder velejar com os melhores do mundo, desfrutando das melhores condições da natureza aqui do nosso Ceará. Estou bem focado nos treinos, fazendo o meu melhor todos os dias, porque quero chegar preparado para esse grande evento. Claro que quero o título aqui”, afirmou.
Bodinho participou neste ano apenas de uma das etapas do circuito mundial, em Cabo Verde, onde terminou em 5º lugar. Agora, diante do público local e com as condições favoráveis da Taíba, ele busca encerrar a temporada no topo.
Nomes de peso
A competição reunirá os principais nomes do kitesurfe mundial. O brasileiro Gabriel Benetton, de 21 anos, natural de Itanhaém (SP), é o atual campeão mundial e lidera o ranking de 2025. O carioca Pedro Matos, de 27 anos, campeão da etapa de Cabo Verde, ocupa a terceira posição e também chega como um dos favoritos.
No feminino, a liderança é da francesa Capucine Delannoy, de 19 anos, seguida pela suíça Camille Losserand. A brasileira Kesiane Rodrigues, natural de Fortaleza, divide a terceira colocação com a francesa Clémence Derrien.
Além da Kite Wave, o Brasil também sediará, entre 12 e 15 de novembro, o GKA Freestyle Kite World Cup, que reúne atletas especializados em manobras e saltos radicais.
O kitesurfe combina elementos de surfe, wakeboard, windsurf e parapente. O atleta utiliza uma prancha e é impulsionado por uma pipa (kite) controlada por cabos e uma barra, desafiando o vento e as ondas em manobras que exigem técnica e equilíbrio.