Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Daniel Cargnin lidera Brasil com ouro no segundo dia do Grand Prix de Lima de judô

Daniel Cargnin lidera Brasil com ouro no segundo dia do Grand Prix de Lima de judô

Com o desempenho, o Brasil segue na liderança do quadro de medalhas da etapa do Circuito da Federação Internacional de Judô
Autor Gazeta
Autor
Gazeta Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Brasil manteve sua forte presença no Grand Prix de Lima de judô, no Peru, com três medalhas conquistadas nesse domingo, 12, segundo dia da competição. O destaque ficou por conta de Daniel Cargnin, que venceu a categoria até 73 kg, enquanto Nauana Silva garantiu a prata nos 63 kg e Gabriel Falcão levou o bronze nos 81 kg.

Com o desempenho, o país segue na liderança do quadro de medalhas da etapa do Circuito da Federação Internacional de Judô (IJF).

Daniel Cargnin brilha e conquista o ouro

O gaúcho Daniel Cargnin entrou no tatame como cabeça de chave. Após vencer o finlandês Valtteri Olin, o suíço Nils Stump e o britânico Irakli Goginashvili, ele enfrentou na final o francês Dayyan Boulemtafes. Apesar de algumas dificuldades, incluindo duas punições nos momentos finais, Cargnin garantiu um yuko nos segundo finais, levando o ouro.

Este é o terceiro título do atleta em competições do circuito internacional na temporada, somando-se ao vice-campeonato mundial e à medalha de bronze olímpica conquistada em Tóquio 2020.

Prata e bronze completam pódio brasileiro

Na categoria até 63 kg, Nauana Silva fez uma campanha consistente, superando a israelense Kerem Primo, a italiana Savita Russo e a eslovena Kaja Kajzer. Na decisão, enfrentou a canadense Jessica Klimkait, medalhista mundial, e acabou derrotada por ippon, ficando com a prata.

Nos 81 kg, Gabriel Falcão avançou até a semifinal, mas perdeu para o sérvio Mihajlo Simin. Na disputa pelo bronze, o brasileiro protagonizou um intenso combate no golden score contra o finlandês Eetu Ihanamaki, vencendo por ippon e garantindo o terceiro lugar no pódio.

 

Tem que respeitar o judô brasileiro!

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar