Daniel Cargnin lidera Brasil com ouro no segundo dia do Grand Prix de Lima de judô

Com o desempenho, o país segue na liderança do quadro de medalhas da etapa do Circuito da Federação Internacional de Judô (IJF).

O Brasil manteve sua forte presença no Grand Prix de Lima de judô , no Peru, com três medalhas conquistadas nesse domingo, 12, segundo dia da competição. O destaque ficou por conta de Daniel Cargnin, que venceu a categoria até 73 kg, enquanto Nauana Silva garantiu a prata nos 63 kg e Gabriel Falcão levou o bronze nos 81 kg.

Daniel Cargnin brilha e conquista o ouro

O gaúcho Daniel Cargnin entrou no tatame como cabeça de chave. Após vencer o finlandês Valtteri Olin, o suíço Nils Stump e o britânico Irakli Goginashvili, ele enfrentou na final o francês Dayyan Boulemtafes. Apesar de algumas dificuldades, incluindo duas punições nos momentos finais, Cargnin garantiu um yuko nos segundo finais, levando o ouro.

Este é o terceiro título do atleta em competições do circuito internacional na temporada, somando-se ao vice-campeonato mundial e à medalha de bronze olímpica conquistada em Tóquio 2020.

Prata e bronze completam pódio brasileiro

Na categoria até 63 kg, Nauana Silva fez uma campanha consistente, superando a israelense Kerem Primo, a italiana Savita Russo e a eslovena Kaja Kajzer. Na decisão, enfrentou a canadense Jessica Klimkait, medalhista mundial, e acabou derrotada por ippon, ficando com a prata.

Nos 81 kg, Gabriel Falcão avançou até a semifinal, mas perdeu para o sérvio Mihajlo Simin. Na disputa pelo bronze, o brasileiro protagonizou um intenso combate no golden score contra o finlandês Eetu Ihanamaki, vencendo por ippon e garantindo o terceiro lugar no pódio.