Esporte olímpico, escalada ganha espaço em Fortaleza e diverte crianças e adultos

Atleta praticando a escalada em uma parede boulder, na Café com Magnésio / Crédito: Divulgação/Café com Magnésio

Na avenida Eduardo Girão, nº 526, no bairro de Fátima, é comum ver gente curiosa diminuindo o passo para tentar entender o que está acontecendo ali: um grupo animado escalando paredes coloridas. O enorme galpão, que carrega o nome de Café com Magnésio, é um espaço que reúne pessoas apaixonadas por escalada — um esporte olímpico que vai muito além do esforço físico. Por lá, cada subida é também um exercício de união, foco e, acima de tudo, superação pessoal. A história por trás do espaço começou em 2019, idealizado por Mário Henrique. Naquele ano, ele, que começou a praticar escalada em 2016, incentivado por amigos, resolveu criar um podcast chamado Café com Magnésio, com foco no universo que envolve a modalidade.

Mário Henrique se apaixonou tanto pela escalada que quis, de alguma forma, unir a comunidade cearense — que ainda não era tão grande na época. Usou suas economias e teve a ousada ideia de montar o espaço físico, onde outras pessoas pudessem praticar o esporte. A iniciativa deu certo e ampliou o número de adeptos em Fortaleza. + Escalada esportiva: o que é, origem, regras, tipos e mais - Olimpíadas

“Começou em 2016, quando eu conheci a Fábrica de Monstrinhos, que era um clube de escalada feito por amigos. Então eu tive meu primeiro contato lá, fui bem recebido pela galera e comecei a escalar. Já praticava outros esportes antes, mas nada me deixou tão louco como a escalada. Foi amor à primeira vista, parei com todos os outros esportes. Na época, eu tinha 20 quilos a mais do que tenho hoje. Estava muito pesado para escalar. Fui atrás de perder alguns quilos para conseguir ficar mais leve e performar melhor”, relembrou Mário. Segundo ele, a ideia do podcast veio junto de uma curiosidade pessoal: entender como os principais nomes da escalada conseguiram se tornar tão fortes na modalidade — o tipo de treinamento, as condições e o desenvolvimento. Consequentemente, também foi possível divulgar o esporte no Ceará, que tinha pouca visibilidade no cenário nacional e sul-americano.

“Tem quase 40 episódios gravados com os maiores atletas do nosso esporte pelo Brasil. Tem o melhor escalador do Brasil, o melhor da América Latina, tem os caras que mais desenvolveram o esporte no país — todos estão entrevistados e têm as suas histórias lá. Quando eu criei isso, foi mais para aprender o que esses caras fizeram, os locais onde moram, como desenvolveram a escalada lá”, contou. “E o principal, que era algo que eu queria saber bastante, é como esses caras treinam, como se tornaram tão fortes nessa modalidade. Esse era o objetivo quando eu criei o podcast. Com o tempo, acabou servindo também para desenvolver e divulgar a escalada aqui no Ceará, que até então era pouco conhecida e pouco divulgada”, concluiu. Atleta praticando a escalada em uma parede boulder, na Café com Magnésio Crédito: Divulgação/Café com Magnésio Atleta praticando a escalada em uma parede boulder, na Café com Magnésio Crédito: Divulgação/Café com Magnésio Atleta praticando a escalada em uma parede boulder, na Café com Magnésio Crédito: Divulgação/Café com Magnésio Atletas praticando a escalada em uma parede boulder, na Café com Magnésio Crédito: Divulgação/Café com Magnésio

Escalada é esporte olímpico A escalada foi introduzida no programa olímpico a partir da edição de Tóquio 2020. São três modalidades: boulder, speed e lead. No Café com Magnésio, os paredões — chamados de boulders — possuem diferentes níveis de dificuldade, categorizados de 1 (iniciante) até 6 (experiente), nomeados com tipos de cafés — uma brincadeira interna. Em cada parede, existem diferentes rotas, com variados níveis de exigência. As regras são simples: o praticante só pode agarrar e apoiar os pés nos boulders referentes ao desafio que está realizando. Para completá-lo, é necessário tocar as duas mãos na última “pedra” do percurso e, então, retornar ao chão. Eu, Mateus Moura, que vos escreve, fui desafiado a participar de uma noite de treino no ginásio. Os primeiros níveis de dificuldade podem ser feitos com tranquilidade, até mesmo por quem não pratica esporte há muito tempo. O problema começa, entretanto, já na categoria número dois — ali, a situação complica.

Me arrisquei. Completei alguns desafios e falhei em outros. Ao assistir atletas mais experientes, me impressionei com a complexidade de certos boulders. A força e a técnica necessárias ficam evidentes. Nada que o tempo — e muita prática — não resolva. O caminho natural é como em qualquer outro esporte: treinar, se dedicar e se superar. Existe um desafio no ginásio que nunca foi completado, nem por atletas que vieram de fora do Ceará. A cada subida, fosse eu — o mais inexperiente da noite — ou Mário Henrique, referência na escalada, o clima de felicidade e exaltação era o mesmo. A união e o companheirismo da comunidade da escalada são elementos muito valorizados. A receptividade com novos praticantes também é acolhedora. Vale ressaltar que crianças a partir de sete anos podem praticar o esporte no ginásio. “No mundo inteiro foi um boom depois que a escalada foi anunciada nos Jogos Olímpicos, né? A procura pela escalada se tornou muito maior, a visibilidade também, o patrocínio, tudo isso. E com certeza, no futuro, isso tende a refletir aqui também, no Nordeste e no Ceará. A Confederação, a Associação Brasileira de Escalada, está com mais recursos agora, investindo mais no esporte”, avaliou Mário sobre o impacto da modalidade nas Olimpíadas.