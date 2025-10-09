Norde Vôlei retoma treinos com foco na Superliga B após vice na Copa Goiás

Norde Vôlei ficou com o vice-campeonato na Copa Goiás / Crédito: @karen.esportes | Saneago Goiás

Após a disputa da Copa Goiás, o Norde Vôlei retomou seus treinos na última terça-feira, 7, no BNB Clube. Na competição, realizada em Goiânia (GO), na semana passada, a equipe cearense venceu o Brasília, mas foi derrotada pelo Saneago Goiás e ficou com o vice-campeonato. A equipe agora volta aos treinamentos visando a Copa Joinville, próxima competição do Norde nesta pré-temporada antes da Superliga B de Vôlei 2025/2026.

"Foi muito importante a nossa ida lá para a gente ter um parâmetro melhor, antes da competição, do que a gente precisa melhorar para chegar bem", disse o técnico Marcelo Negrão. Norde Vôlei: duelos na Copa Goiás Nos confrontos em Goiânia, o time cearense superou o Brasília Vôlei, rival também na Superliga B desta temporada, por 3 a 2 (parciais de 26-28, 25-23, 30-32, 25-18 e 15-9). No segundo confronto, porém, não suportou a superioridade do Saneago Goiás, que disputa a Superliga A, e saiu derrotado por 3 a 1 (parciais de 19-25, 25-23, 20-25 e 19-25). Os destaques do Norde Vôlei em ambos os jogos foram os dois centrais, Pablo Bertolo e Matheus Paulo. Os dois, remanescentes da temporada passada, mantiveram a titularidade mesmo com as chegadas de Guilherme Rech, vindo do Praia Clube, e Renan Fornazari, ex- Montes Claros, e tiveram um bom entrosamento com o novo levantador da equipe, Rodrigo Ribeiro. Próximas competições Passada a Copa Goiás, o Norde Vôlei já se prepara para a Copa Joinville, que acontece entre os dias 15 e 19 deste mês, em Santa Catarina. O time cearense treina em dois períodos e viaja para o Sul na próxima terça-feira, 14.