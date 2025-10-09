Norde Vôlei retoma treinos com foco na Superliga B após vice na Copa Goiás

Norde Vôlei retoma treinos com foco na Superliga B após vice na Copa GoiásEquipe cearense ganhou do Brasília, mas foi superada pelo Saneago Goiás na disputa e já visa próximo torneio preparatório para a Superliga B
Após a disputa da Copa Goiás, o Norde Vôlei retomou seus treinos na última terça-feira, 7, no BNB Clube. Na competição, realizada em Goiânia (GO), na semana passada, a equipe cearense venceu o Brasília, mas foi derrotada pelo Saneago Goiás e ficou com o vice-campeonato.
A equipe agora volta aos treinamentos visando a Copa Joinville, próxima competição do Norde nesta pré-temporada antes da Superliga B de Vôlei 2025/2026.
"Foi muito importante a nossa ida lá para a gente ter um parâmetro melhor, antes da competição, do que a gente precisa melhorar para chegar bem", disse o técnico Marcelo Negrão.
Norde Vôlei: duelos na Copa Goiás
Nos confrontos em Goiânia, o time cearense superou o Brasília Vôlei, rival também na Superliga B desta temporada, por 3 a 2 (parciais de 26-28, 25-23, 30-32, 25-18 e 15-9). No segundo confronto, porém, não suportou a superioridade do Saneago Goiás, que disputa a Superliga A, e saiu derrotado por 3 a 1 (parciais de 19-25, 25-23, 20-25 e 19-25).
Os destaques do Norde Vôlei em ambos os jogos foram os dois centrais, Pablo Bertolo e Matheus Paulo. Os dois, remanescentes da temporada passada, mantiveram a titularidade mesmo com as chegadas de Guilherme Rech, vindo do Praia Clube, e Renan Fornazari, ex- Montes Claros, e tiveram um bom entrosamento com o novo levantador da equipe, Rodrigo Ribeiro.
Próximas competições
Passada a Copa Goiás, o Norde Vôlei já se prepara para a Copa Joinville, que acontece entre os dias 15 e 19 deste mês, em Santa Catarina. O time cearense treina em dois períodos e viaja para o Sul na próxima terça-feira, 14.
O torneio amistoso contará com a presença de Joinville Vôlei-SC e Vôlei Guarulhos-SP, ambos da Superliga A, e Praia Grande-SP e o Norde Vôlei, que disputam a Superliga B. Além disso, terá a participação do Ciudad Voley, equipe argentina integrante da Liga Argentina A1, elite da modalidade no país.
“Temos mais um torneio importante, internacional, lá em Joinville, vai ser um campeonato também muito bom, que é onde a gente vai poder tirar informações, vai poder entrosar mais o time, porque é a última competição de nível alto realmente que a gente vai enfrentar antes de começar a Superliga B”, analisou Negrão.
A Superliga B 2025/26 tem início previsto para dezembro e o Norde Vôlei irá para o segundo ano consecutivo lutar pelo acesso à elite nacional. Na temporada passada, a equipe bateu na trave, ficando com o terceiro lugar na competição.