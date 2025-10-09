Veja jogos de Ceará e Fortaleza nas quartas de final do Brasileiro de Futsal

Os cearenses irão disputar as quartas de final do Campeonato Brasileiro do esporte / Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) divulgou, na manhã desta quinta-feira, 9, as datas dos duelos de Ceará e Fortaleza nas quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. Os cearenses se classificaram para esta fase após eliminarem Vasco-RJ e Sorriso-MT nas oitavas, respectivamente. Agora, o Alvinegro vai encarar o Traipu-AL, e o Tricolor medirá forças com o Atlético-PI.