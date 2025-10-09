Veja jogos de Ceará e Fortaleza nas quartas de final do Brasileiro de Futsal

Veja jogos de Ceará e Fortaleza nas quartas de final do Brasileiro de FutsalOs cearenses se classificaram para esta fase após eliminarem Vasco-RJ e Sorriso-MT nas oitavas. TV O POVO e Esportes O POVO transmitem os jogos
A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) divulgou, na manhã desta quinta-feira, 9, as datas dos duelos de Ceará e Fortaleza nas quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal.
Os cearenses se classificaram para esta fase após eliminarem Vasco-RJ e Sorriso-MT nas oitavas, respectivamente. Agora, o Alvinegro vai encarar o Traipu-AL, e o Tricolor medirá forças com o Atlético-PI.
A TV O POVO (48.2) e o canal do Esportes O POVO no YouTube transmitem os jogos dos times cearenses no mata-mata da competição nacional.
Dono da 4ª melhor campanha do Grupo B, o Ceará irá enfrentar o Traipu-AL, que liderou a mesma chave na primeira fase. O primeiro encontro entre as equipes será no próximo dia 17, às 21 horas. Já o segundo jogo está marcado para o dia 24, às 19h30min.
Leia mais
Conforme o regulamento da competição, a equipe com melhor campanha na fase de grupos decidirá os confrontos eliminatórios em casa. Sendo assim, o primeiro embate será no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza, com mando do Vovô. Já o confronto decisivo será no Ginásio Quintela, em Arapiraca (AL), casa do Traipu.
Já o Leão, por ter conquistado a melhor campanha do Grupo A, irá disputar o primeiro jogo contra o Atlético-PI na Arena Verde, em Teresina (PI), no próximo dia 19, às 11 horas. Já o duelo decisivo será no dia 24, às 21h30min, no CFO.
Jogos do Ceará nas quartas do Brasileiro de Futsal:
- Ceará x Traipu-AL - 17/10 - 21 horas - CFO, em Fortaleza (CE)
- Traipu-AL x Ceará - 24/10 - 19h30min - Ginásio Quintela, em Arapiraca (AL)
Jogos do Fortaleza nas quartas do Brasileiro de Futsal:
- Atlético-PI x Fortaleza - 19/10 - 11 horas - Arena Verde, em Teresina (PI)
- Fortaleza x Atlético-PI - 24/10 - 21h30min - CFO, em Fortaleza (CE)