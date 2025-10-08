Dudu, do Fortaleza, projeta duelo nas quartas de final do Brasileiro de Futsal

Dudu veste a camisa 14 no Fortaleza Futsal / Crédito: João Moura/Fortaleza EC

O Fortaleza venceu novamente o Sorriso na noite da última terça-feira, 7, no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza (CE), e conquistou a classificação para as quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. Autor de um dos quatro gols da vitória leonina, o ala Dudu participou do programa Esportes O POVO, da Rádio OPOVO/CBN, nesta quarta-feira, 8, e falou sobre a dificuldade em enfrentar a equipe mato-grossense e projetou a sequência do Leão no Brasileirão.