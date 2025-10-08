Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dudu, do Fortaleza, projeta duelo nas quartas de final do Brasileiro de Futsal

Dudu, do Fortaleza, projeta duelo nas quartas de final do Brasileiro de Futsal

O ala do Leão participou do programa Esportes O POVO, da Rádio OPOVO/CBN, nesta quarta-feira, 8, e também falou sobre a dificuldade em enfrentar o Sorriso
Autor Levi Lima
Autor
Levi Lima Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fortaleza venceu novamente o Sorriso na noite da última terça-feira, 7, no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza (CE), e conquistou a classificação para as quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal.

Autor de um dos quatro gols da vitória leonina, o ala Dudu participou do programa Esportes O POVO, da Rádio OPOVO/CBN, nesta quarta-feira, 8, e falou sobre a dificuldade em enfrentar a equipe mato-grossense e projetou a sequência do Leão no Brasileirão.

“Sabíamos da dificuldade que ia ser, porque é uma equipe muito jovem, muito intensa. Acho que fizemos um primeiro tempo abaixo, em questão de qualidade. Mas na volta do intervalo, depois da conversa com o professor Guigo, voltamos com uma postura diferente, criamos mais oportunidades e conseguimos converter em gol”, disse Dudu.

Leia mais

Além do gol que abriu o placar, o ala do Leão ainda deu uma assistência para Beraldo, que sacramentou o placar. Após a partida, Dudu ainda foi premiado como “homem do jogo”. Porém, com o novo triunfo, resta aos leoninos se prepararem para a sequência da competição.

Na próxima fase, o Fortaleza enfrenta o Atlético Piauiense-PI. Recentemente, no último dia 28 de agosto, os nordestinos já haviam se enfrentado em duelo da primeira fase do certame. Na ocasião, a partida disputada no CFO terminou empatada por 3 a 3, com Dudu marcando um dos gols.

“É um jogo muito equilibrado, de altíssimo nível. Lá tem muitos jogadores que podem decidir a qualquer momento, acho que quem errar menos vai conseguir o resultado. São duas grandes equipes, que podem claramente chegar a final e conquistar o título”, afirmou o ala.

Por ter uma melhor campanha na primeira fase, o escrete cearense decide em casa. As datas e horários dos confrontos ainda não foram definidas.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar