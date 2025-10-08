Dudu, do Fortaleza, projeta duelo nas quartas de final do Brasileiro de Futsal

Dudu, do Fortaleza, projeta duelo nas quartas de final do Brasileiro de FutsalO ala do Leão participou do programa Esportes O POVO, da Rádio OPOVO/CBN, nesta quarta-feira, 8, e também falou sobre a dificuldade em enfrentar o Sorriso
O Fortaleza venceu novamente o Sorriso na noite da última terça-feira, 7, no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza (CE), e conquistou a classificação para as quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal.
Autor de um dos quatro gols da vitória leonina, o ala Dudu participou do programa Esportes O POVO, da Rádio OPOVO/CBN, nesta quarta-feira, 8, e falou sobre a dificuldade em enfrentar a equipe mato-grossense e projetou a sequência do Leão no Brasileirão.
“Sabíamos da dificuldade que ia ser, porque é uma equipe muito jovem, muito intensa. Acho que fizemos um primeiro tempo abaixo, em questão de qualidade. Mas na volta do intervalo, depois da conversa com o professor Guigo, voltamos com uma postura diferente, criamos mais oportunidades e conseguimos converter em gol”, disse Dudu.
Além do gol que abriu o placar, o ala do Leão ainda deu uma assistência para Beraldo, que sacramentou o placar. Após a partida, Dudu ainda foi premiado como “homem do jogo”. Porém, com o novo triunfo, resta aos leoninos se prepararem para a sequência da competição.
Na próxima fase, o Fortaleza enfrenta o Atlético Piauiense-PI. Recentemente, no último dia 28 de agosto, os nordestinos já haviam se enfrentado em duelo da primeira fase do certame. Na ocasião, a partida disputada no CFO terminou empatada por 3 a 3, com Dudu marcando um dos gols.
“É um jogo muito equilibrado, de altíssimo nível. Lá tem muitos jogadores que podem decidir a qualquer momento, acho que quem errar menos vai conseguir o resultado. São duas grandes equipes, que podem claramente chegar a final e conquistar o título”, afirmou o ala.
Por ter uma melhor campanha na primeira fase, o escrete cearense decide em casa. As datas e horários dos confrontos ainda não foram definidas.