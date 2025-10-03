Federação lança projeto que busca democratizar o beach tennis

Atleta durante disputa do Makai, torneio que aconteceu no mês de setembro em Fortaleza e contou com chancela da FCTBT / Crédito: Divulgação/Makai

A Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis (FCTBT) lançou, nessa quinta-feira, 2, o Projeto Raquete Social, uma iniciativa que tem como objetivo democratizar o acesso ao esporte e promover a inclusão social por meio da prática regular do beach tennis. O programa terá, segundo a federação, alcance em larga escala, contando com aulas introdutórias e práticas em quadra para 5.880 mil estudantes da rede pública de ensino. Além da parte esportiva, a ação busca incentivar valores como disciplina, trabalho em equipe e espírito esportivo.

