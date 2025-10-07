Transmissão de Fortaleza x Sorriso: assistir ao vivo ao jogo hoje, 7

Fortaleza Futsal goleou o Sorriso no primeiro jogo das oitavas de final do Campeonato Brasileiro / Crédito: @juninho_paulista / divulgação

Fortaleza e Sorriso-MT se enfrentam hoje, terça-feira(07/10), às 20 horas (horário de Brasília), no Centro de Formação Olímpica, em Fortaleza (CE), no jogo da volta das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. No jogo da ida, em Sorriso (MT), a equipe cearense goleou os donos da casa por 5 a 0 e tem a vantagem do empate para se classificar. A partida tem transmissão, com imagens, da TV O POVO (48.2) e do YouTube do Esportes O POVO, com início da jornada às 19h45min.

Na segunda etapa, o nível técnico caiu pela fadiga dos jogadores e, por este motivo, os mandantes passaram a ter mais chances claras. Neste momento do jogo, surgiu o goleiro Andson, que fez defesas pontuais e manteve o placar em 1 a 0. Além das intervenções sob as traves, o camisa 19 encarnou a brincadeira de" gol a gol", encobriu o experiente Thiago, e garantiu o 2 a 0. Após o gol, o Sorriso-MT partiu ao ataque e deu condições para que o Leão anotasse mais três tentos. Campeonato Brasileiro de Futsal: dia e horário do jogo Fortaleza x Sorriso

Terça-feira, 7 de outubro (07/10), às 19 horas (horário de Brasília)