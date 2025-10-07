Transmissão de Fortaleza x Sorriso: assistir ao vivo ao jogo hoje, 7

Transmissão de Fortaleza x Sorriso: assistir ao vivo ao jogo hoje, 7Pelo Campeonato Brasileiro de Futsal, Fortaleza x Sorriso duelam hoje, 7, com transmissão ao vivo; assista online e grátis a transmissão pela TV O POVO (48.2) ou pelo Esportes O POVO no YouTube
Fortaleza e Sorriso-MT se enfrentam hoje, terça-feira(07/10), às 20 horas (horário de Brasília), no Centro de Formação Olímpica, em Fortaleza (CE), no jogo da volta das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal.
No jogo da ida, em Sorriso (MT), a equipe cearense goleou os donos da casa por 5 a 0 e tem a vantagem do empate para se classificar. A partida tem transmissão, com imagens, da TV O POVO (48.2) e do YouTube do Esportes O POVO, com início da jornada às 19h45min.
Transmissão de Fortaleza x Sorriso: assistir ao vivo ao jogo do Campeonato Brasileiro de Futsal
Como foi o primeiro jogo entre Fortaleza e Sorriso?
Apesar da goleada, a partida não foi simples para o Tricolor. O clube foi até Sorriso (MT), após uma maratona de jogos válidos pela Taça Brasil, quando disputou cinco jogos em seis dias de torneio, e enfrentou o time do Centro-Oeste somente três dias após ser vice-campeão do outro campeonato nacional.
No duelo contra os mato-grossenses, o Fortaleza abriu o placar no início do primeiro tempo e passou o resto da etapa inicial se defendendo. Os cearenses fizeram uma partida consistente, defendendo bem o centro da quadra e forçando muitos escanteios.
Na segunda etapa, o nível técnico caiu pela fadiga dos jogadores e, por este motivo, os mandantes passaram a ter mais chances claras. Neste momento do jogo, surgiu o goleiro Andson, que fez defesas pontuais e manteve o placar em 1 a 0.
Além das intervenções sob as traves, o camisa 19 encarnou a brincadeira de" gol a gol", encobriu o experiente Thiago, e garantiu o 2 a 0. Após o gol, o Sorriso-MT partiu ao ataque e deu condições para que o Leão anotasse mais três tentos.
Campeonato Brasileiro de Futsal: dia e horário do jogo Fortaleza x Sorriso
Terça-feira, 7 de outubro (07/10), às 19 horas (horário de Brasília)
Onde será Fortaleza e Sorriso
Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza, (CE)