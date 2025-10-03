Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rally Cerapió 2026: lançamento será nesta segunda-feira, 6

Na edição de 2026, que acontecerá entre os dias 25 a 30 de janeiro, os competidores terão a missão de percorrer mais de mil quilômetros
O lançamento da 39ª edição do Rally Cerapió acontecerá na próxima segunda-feira, 6, em Fortaleza. Na disputa de 2026, que acontecerá entre os dias 25 a 30 de janeiro, os competidores terão a missão de percorrer mais de mil quilômetros, entre rotas e trilhas que passarão por diversos municípios do Ceará e do Piauí.

Ao todo, mais de 500 participantes — oriundos de 22 estados brasileiros e alguns atletas internacionais — iniciarão a prova em Aracati, percorrerão outros 13 municípios cearenses e sete piauienses até encerrarem a competição em Teresina, capital do Piauí.

Para Erhlich Cordão, diretor-geral do evento, além de trilhas desafiadoras e cenários exuberantes, o trajeto proporciona muito mais visibilidade a essas regiões com grande potencial turístico.

“Em cada edição, o Cerapió deixa um legado que vai além das trilhas, ele movimenta a economia, atrai visitantes e transforma cidades em palcos de desenvolvimento”, ressaltou Cordão.

Para esta próxima edição, é estimado que os participantes do evento adquiram mais de 450 passagens aéreas, além de mil pessoas na caravana; mobilizem mais de oito mil leitos de hospedagem; e utilizem mais de 30 mil litro de combustível.

Veja por quais municípios os pilotos passarão

Ceará

  • Aracati;
  • Morada Nova;
  • Chorozinho;
  • Barreira;
  • Baturité;
  • Mulungu;
  • Capistrano;
  • Aracoiaba;
  • Canindé;
  • Iracema;
  • Forquilha;
  • Sobral;
  • Frecheirinha;
  • Tianguá.

Piauí

  • São João da Fronteira;
  • Piracuruca;
  • Batalha;
  • Barras;
  • Cabeceiras;
  • José de Freitas;
  • Teresina.

