Rally Cerapió 2026: lançamento será nesta segunda-feira, 6

Rally Cerapió 2026: lançamento será nesta segunda-feira, 6Na edição de 2026, que acontecerá entre os dias 25 a 30 de janeiro, os competidores terão a missão de percorrer mais de mil quilômetros
O lançamento da 39ª edição do Rally Cerapió acontecerá na próxima segunda-feira, 6, em Fortaleza. Na disputa de 2026, que acontecerá entre os dias 25 a 30 de janeiro, os competidores terão a missão de percorrer mais de mil quilômetros, entre rotas e trilhas que passarão por diversos municípios do Ceará e do Piauí.
Ao todo, mais de 500 participantes — oriundos de 22 estados brasileiros e alguns atletas internacionais — iniciarão a prova em Aracati, percorrerão outros 13 municípios cearenses e sete piauienses até encerrarem a competição em Teresina, capital do Piauí.
Para Erhlich Cordão, diretor-geral do evento, além de trilhas desafiadoras e cenários exuberantes, o trajeto proporciona muito mais visibilidade a essas regiões com grande potencial turístico.
“Em cada edição, o Cerapió deixa um legado que vai além das trilhas, ele movimenta a economia, atrai visitantes e transforma cidades em palcos de desenvolvimento”, ressaltou Cordão.
Para esta próxima edição, é estimado que os participantes do evento adquiram mais de 450 passagens aéreas, além de mil pessoas na caravana; mobilizem mais de oito mil leitos de hospedagem; e utilizem mais de 30 mil litro de combustível.
Veja por quais municípios os pilotos passarão
Ceará
- Aracati;
- Morada Nova;
- Chorozinho;
- Barreira;
- Baturité;
- Mulungu;
- Capistrano;
- Aracoiaba;
- Canindé;
- Iracema;
- Forquilha;
- Sobral;
- Frecheirinha;
- Tianguá.
Piauí
- São João da Fronteira;
- Piracuruca;
- Batalha;
- Barras;
- Cabeceiras;
- José de Freitas;
- Teresina.