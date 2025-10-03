Rally Cerapió 2026: lançamento será nesta segunda-feira, 6

Ao todo, mais de 500 participantes, oriundos de 22 estados brasileiros e alguns atletas internacionais, participarão do evento / Crédito: Arquivo/Radical Produções

O lançamento da 39ª edição do Rally Cerapió acontecerá na próxima segunda-feira, 6, em Fortaleza. Na disputa de 2026, que acontecerá entre os dias 25 a 30 de janeiro, os competidores terão a missão de percorrer mais de mil quilômetros, entre rotas e trilhas que passarão por diversos municípios do Ceará e do Piauí. Ao todo, mais de 500 participantes — oriundos de 22 estados brasileiros e alguns atletas internacionais — iniciarão a prova em Aracati, percorrerão outros 13 municípios cearenses e sete piauienses até encerrarem a competição em Teresina, capital do Piauí.