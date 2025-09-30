Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

IFCE disputa Jogos dos Institutos Federais do Nordeste

Atualizado às
Tipo Notícia

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) terá 120 atletas divididos entre 11 modalidades na disputa dos Jogos dos Institutos Federais do Nordeste (JIF Nordeste). A competição estudantil se iniciou na segunda-feira, 28, com uma solenidade de abertura no  Ginásio Georgiana Pflueger, em São Luís (MA).

As categorias onde o IFCE tem estudantes participando são: atletismo, basquete, futebol, futsal, handebol, judô, natação, vôlei de praia, voleibol, tênis de mesa e xadrez. A delegação cearense conta com 12 técnicos, além de médicos, fisioterapeutas e chefes de delegação.

As disputas dos jogos começaram na manhã desta terça-feira, 30, com as provas de atletismo, que iniciaram por volta das 7h40min. O vôlei feminino também começou no período matutino, por volta das 8 horas, seguindo para o handebol feminino, que começou às 8h30min.

O basquete feminino da entidade entra em quadra às 11 horas, enquanto o basquete masculino joga às 14 horas. Já os rapazes do futsal estreiam às 15 horas, e os do handebol, às 15h20min. O primeiro dia de atividades para os cearenses terminam às 17h45min, com jogos simultâneos das duplas de vôlei de praia feminino e masculino.

Os Jogos do Nordeste valem como seletiva para o JIF Nacional, que ocorre entre os dias 24 e 29 de novembro, em Natal (RN). Os campeões de cada modalidade em São Luís garantem vaga na etapa a ser disputada no Rio Grande do Norte.

 

 

 

 

