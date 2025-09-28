Em jogo elétrico, Ceará e Vasco empatam no primeiro jogo das oitavas do Brasileirão de Futsal

Rafinha abriu o placar para o Vovô e PK foi o responsável por marcar o tento do cruzmaltino / Crédito: Allan Pereira/Vasco da Gama

Ceará e Vasco ficaram no empate no primeiro dos dois duelos das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. Na manhã deste domingo, 28, no Ginásio Pedrão, em Teresópolis (RJ), os Alvinegros empataram por 1 a 1. Rafinha abriu o placar para o Vovô e PK foi o responsável por marcar o tento do cruzmaltino. Com estilo de jogo totalmente opostos, o Gigante da Colina recebeu o Alvinegro de Porangabuçu em um jogo de alto nível. Mandante, o Vasco buscou impor seu ritmo de jogo acelerado desde os primeiros instantes, enquanto tentava sufocar a saída de bola cearense marcando em quadra alta.

Após o gol, o Vovô permaneceu com sua ideia de jogo, mas foi, após uma saída de bola errada, que Rick ficou mano a mano com Tiago e exigiu a primeira defesa do arqueiro do Vovô no confronto. Já no fim da etapa final, o Ceará voltou a levar perigo quando Marquinhos em uma bola dividida, já sem o goleiro, acertou a trave adversária. Na segunda etapa o panorama foi totalmente oposto. O Vasco se impôs logo nos primeiros minutos e exigiu uma série de difíceis defesas do goleiro do Vovô. Enquanto o Ceará permanecia marcando em meia quadra, o Vasco atacava com o goleiro Gabriel Delduque exercendo uma espécie de “goleiro linha”. A pressão dos mandantes surtiu efeito aos 11 minutos da etapa final. No lance em questão, PK conduziu a bola pela ala direita, corta para o meio e acerta um forte chute de canhota no canto direito do goleiro Tiago, sem chances para o arqueiro do Vovô que ainda tentou ir na bola.