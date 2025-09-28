Em jogo elétrico, Ceará e Vasco empatam no primeiro jogo das oitavas do Brasileirão de Futsal

Em jogo elétrico, Ceará e Vasco empatam no primeiro jogo das oitavas do Brasileirão de FutsalCom esse resultado, a decisão para saber qual das equipes avançará para a próxima fase da competição nacional acontecerá no próximo domingo, 5, no CFO, em Fortaleza
Ceará e Vasco ficaram no empate no primeiro dos dois duelos das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. Na manhã deste domingo, 28, no Ginásio Pedrão, em Teresópolis (RJ), os Alvinegros empataram por 1 a 1. Rafinha abriu o placar para o Vovô e PK foi o responsável por marcar o tento do cruzmaltino.
Com estilo de jogo totalmente opostos, o Gigante da Colina recebeu o Alvinegro de Porangabuçu em um jogo de alto nível. Mandante, o Vasco buscou impor seu ritmo de jogo acelerado desde os primeiros instantes, enquanto tentava sufocar a saída de bola cearense marcando em quadra alta.
Leia mais
Já a equipe de Daniel Sena buscou a todo momento ter o controle do confronto, enquanto valorizava a posse da bola e tentava rápidas escapadas no contra-ataque nos momentos em que achava brechas nas linhas vascaínas. E foi com esse contra ponto de ideias que o Vovô se sobressaiu na no primeiro tempo.
Ainda na primeira metade da etapa inicial, o quarteto alencarino exigiu uma série de boas defesas do goleiro Gabriel Delduque. A primeira delas foi aos seis minutos, oriunda de um dos vários contra-ataques do Ceará. A segunda aconteceu três minutos depois, a partir de uma cobrança de tiro livre feita por João César.
Todo esse volume e controle dos visitantes surtiu efeito aos 12 minutos da etapa inicial. Após bloquear um passe, Marquinhos puxou um rápido contra-golpe pela direita e encontrou Rafinha que estava livre na segunda trave e só teve o trabalho de completar para o gol.
Após o gol, o Vovô permaneceu com sua ideia de jogo, mas foi, após uma saída de bola errada, que Rick ficou mano a mano com Tiago e exigiu a primeira defesa do arqueiro do Vovô no confronto. Já no fim da etapa final, o Ceará voltou a levar perigo quando Marquinhos em uma bola dividida, já sem o goleiro, acertou a trave adversária.
Na segunda etapa o panorama foi totalmente oposto. O Vasco se impôs logo nos primeiros minutos e exigiu uma série de difíceis defesas do goleiro do Vovô. Enquanto o Ceará permanecia marcando em meia quadra, o Vasco atacava com o goleiro Gabriel Delduque exercendo uma espécie de “goleiro linha”.
A pressão dos mandantes surtiu efeito aos 11 minutos da etapa final. No lance em questão, PK conduziu a bola pela ala direita, corta para o meio e acerta um forte chute de canhota no canto direito do goleiro Tiago, sem chances para o arqueiro do Vovô que ainda tentou ir na bola.
Daí em diante, ambas as equipes tiveram diversas oportunidades de desempatar o marcador, mas todas elas esbarraram nos arqueiros adversários.
Com esse resultado, a decisão para saber qual das equipes avançará para a próxima fase da competição nacional acontecerá no próximo domingo, 5, no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente