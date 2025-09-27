O POVO transmite rodada dupla dos cearenses nas oitavas do Brasileiro de Futsal

O POVO transmite rodada dupla dos cearenses nas oitavas do Brasileiro de FutsalÀs 11 horas deste domingo, 28, Ceará e São João do Jaguaribe entram em quadra pelo torneio nacional. O Vovô enfrenta o Vasco fora de casa, enquanto o São João do Jaguaribe recebe o Passo Fundo-RS
Ceará e São João do Jaguaribe entram em quadra para uma rodada dupla do Campeonato Brasileiro de Futsal neste domingo, 28, às 11 horas. O Vovô vai até Teresópolis (RJ) enfrentar o Vasco-RJ, enquanto o Verdão do Vale recebe o Passo Fundo-RS, em confrontos de ida das oitavas de final do certame.
Ambos os duelos terão transmissão com imagens do Grupo de Comunicação O POVO: Vasco x Ceará será exibido na TV O POVO (canal 48.1) e no canal do YouTube do Esportes O POVO, enquanto São João do Jaguaribe x Passo Fundo será exclusivo do YouTube.
Na primeira fase, o Alvinegro se classificou em quarto lugar, com 16 pontos. Durante a etapa inicial da competição, o time de Porangabuçu venceu quatro partidas, empatou outras quatro e foi derrotado somente duas vezes.
O principal jogador do Vovô na atual temporada vem sendo o pivô Douglas Pecém, que tem 23 gols em 22 jogos. O alto número de bolas nas redes do camisa 9 se explica por suas principais características: a força física e a velocidade com que consegue girar para finalizar.
Além do Ceará, o jogador também acumula passagens pelos salões alagoanos, tendo vestido as camisas de CRB e Traipu. Douglas Pecém também teve trajetória no futebol, jogando por Maracanã, Pacajus e Pacatuba.
No Campeonato Brasileiro de Futsal, porém, quem chama para si o protagonismo é o experiente ala Rafinha, que anotou seis tentos na primeira fase. O camisa 11 do Alvinegro foi campeão nacional com o rival Fortaleza em 2024 e tem passagens por outras equipes do Estado, como Horizonte, Jijoca e São João do Jaguaribe. O atleta de 40 anos tem, ao todo, nove gols em 2025.
Do outro lado da quadra, o Vasco se destaca pela regularidade. A equipe carioca somou 17 pontos na fase inicial, fazendo campanha bastante consistente. O principal nome é o pivô David Reis, que anotou 13 tentos durante o ano e foi o artilheiro da primeira fase, com oito bolas nas redes.
Outro cearense a entrar em quadra, o São João do Jaguaribe foi a equipe cearense de pior desempenho na primeira fase: classificou-se como sétimo colocado, tendo risco de eliminação na última rodada, e sendo derrotado em quatro dos cinco jogos mais recentes do torneio, com direito a um 6 a 0 sofrido na rodada final, diante do Yeesco-SC.
Além disso, a equipe do Vale do Jaguaribe foi eliminada na fase de grupos da Taça Brasil, torneio em que era o anfitrião. A equipe cearense venceu os dois primeiros jogos, mas foi derrotada pelo SER Santiago-RS, que se sagrou campeão do torneio, e pelo Curumim-RN em jogos parelhos e ficou a um ponto da classificação para as semifinais.
A principal arma do Verdão é o pivô Gigante, que soma 23 gols na atual temporada. O atleta de 30 anos também fez parte do Fortaleza campeão brasileiro e teve uma passagem pelo Ceará.
Já o Passo Fundo-RS, segundo colocado do Grupo B, terminou invicto a primeira fase e somou 24 pontos. Bruno Almeida, que já anotou 11 gols no ano, é o jogador mais perigoso da equipe gaúcha.
Confira confrontos do Campeonato Brasileiro de Futsal:
Jogos de ida
- Atlético Piauiense 6 x 4 Criciúma-SC
- Sorriso Futsal-MT 0x5 Fortaleza
- São Joseense-PR 0x2 Chapecoense
- América-MG x Traipu-AL - 27/9 (sábado), às 17 horas
- São Miguel-PR x Paraná - 27/9 (sábado), às 20 horas
- Apodi-RN x Yeesco-SC - 28/9 (domingo), às 11 horas
- Vasco-RJ x Ceará - 28/9 (domingo), às 11 horas, com transmissão da TV O POVO e do Esportes O POVO no YouTube
- São João do Jaguaribe x Passo Fundo-RS - 28/9 (domingo), às 11 horas, com transmissão do Esportes O POVO no YouTube
Jogos de volta
- Paraná x São Miguel-PR - 2/10 (quinta-feira), às 20 horas
- Traipu-AL x América-MG - 4/10 (sábado), às 16 horas
- Passo Fundo-RS x São João do Jaguaribe - 4/10 (sábado), às 19 horas
- Atlético Piauiense x Criciúma-SC - 5/10 (domingo), às 11 horas
- Ceará x Vasco - 5/10 (domingo), às 11 horas
- Chapecoense-SC x São Joseense-PR - 5/10 (domingo), às 16 horas
- Yeesco-SC x Apodi-RN - 7/10 (terça-feira), às 19 horas
- Fortaleza x Sorriso Futsal-MT - 7/10 (terça-feira), às 20 horas