O POVO transmite rodada dupla dos cearenses nas oitavas do Brasileiro de Futsal

São João do Jaguaribe e Ceará entram em quadra neste domingo, em partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro de Futsal / Crédito: montagem sobre fotos de:São João do Jaguaribe/Instagram e Natalia Pereira / Concórdia

Ceará e São João do Jaguaribe entram em quadra para uma rodada dupla do Campeonato Brasileiro de Futsal neste domingo, 28, às 11 horas. O Vovô vai até Teresópolis (RJ) enfrentar o Vasco-RJ, enquanto o Verdão do Vale recebe o Passo Fundo-RS, em confrontos de ida das oitavas de final do certame. Ambos os duelos terão transmissão com imagens do Grupo de Comunicação O POVO: Vasco x Ceará será exibido na TV O POVO (canal 48.1) e no canal do YouTube do Esportes O POVO, enquanto São João do Jaguaribe x Passo Fundo será exclusivo do YouTube.

Além do Ceará, o jogador também acumula passagens pelos salões alagoanos, tendo vestido as camisas de CRB e Traipu. Douglas Pecém também teve trajetória no futebol, jogando por Maracanã, Pacajus e Pacatuba. No Campeonato Brasileiro de Futsal, porém, quem chama para si o protagonismo é o experiente ala Rafinha, que anotou seis tentos na primeira fase. O camisa 11 do Alvinegro foi campeão nacional com o rival Fortaleza em 2024 e tem passagens por outras equipes do Estado, como Horizonte, Jijoca e São João do Jaguaribe. O atleta de 40 anos tem, ao todo, nove gols em 2025. Do outro lado da quadra, o Vasco se destaca pela regularidade. A equipe carioca somou 17 pontos na fase inicial, fazendo campanha bastante consistente. O principal nome é o pivô David Reis, que anotou 13 tentos durante o ano e foi o artilheiro da primeira fase, com oito bolas nas redes.

Outro cearense a entrar em quadra, o São João do Jaguaribe foi a equipe cearense de pior desempenho na primeira fase: classificou-se como sétimo colocado, tendo risco de eliminação na última rodada, e sendo derrotado em quatro dos cinco jogos mais recentes do torneio, com direito a um 6 a 0 sofrido na rodada final, diante do Yeesco-SC. Além disso, a equipe do Vale do Jaguaribe foi eliminada na fase de grupos da Taça Brasil, torneio em que era o anfitrião. A equipe cearense venceu os dois primeiros jogos, mas foi derrotada pelo SER Santiago-RS, que se sagrou campeão do torneio, e pelo Curumim-RN em jogos parelhos e ficou a um ponto da classificação para as semifinais.