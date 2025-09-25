Em Fortaleza, Harlem Globetrotters estreia turnê no Brasil após oito anos sem vir ao país

Em Fortaleza, Harlem Globetrotters estreia turnê no Brasil após oito anos sem vir ao paísTime de basquete apresentou espetáculo nessa quarta, 24, no Centro de Formação Olímpica
Depois de oito anos longe das quadras brasileiras, o Harlem Globetrotters voltou ao Brasil para uma turnê que promete encantar os fãs de longa data e conquistar novos admiradores. O show de estreia aconteceu em Fortaleza nessa quarta, 24, às 20 horas, no Centro de Formação Olímpica.
O time de basquete mais famoso do mundo, como são conhecidos, reúne acrobacias e humor em quadra com um estilo inovador que cativa fãs por onde passa. Ao longo de sua história quase centenária, a franquia já esteve em mais de 120 países, incluindo passagens pela antiga União Soviética em plena Guerra Fria e apresentações no Vaticano com a presença do Papa João Paulo II, que inclusive foi nomeado membro honorário dos Globetrotters em 2000.
Criada no ano de 1926, em Chicago, a equipe era composta apenas por jogadores negros, sendo assim pioneira em um contexto americano em que a elite competitiva do basquete era restrita à brancos. O nome, escolhido pelo empresário e idealizador Abe Saperstein, faz referência ao bairro do Harlem, localizado em Nova Iorque e reconhecido como símbolo da cultura afro-americana.
Ícone do pop e do entretenimento esportivo, a franquia ainda ganhou a TV em 1979 com o desenho animado produzido pelo estúdio Hanna-Barbera.
Passado competitivo e símbolo de inclusão
Antes de migrarem para o basquete de exibição, os Harlem Globetrotters participaram de alguns campeonatos, inclusive conquistando títulos. Em 1940 eles venceram o extinto Campeonato Mundial de Basquete, torneio anual que reunia times da NBL, liga que mais tarde formaria a NBA, e destaques de outras competições dos EUA.
Porém, não eram somente os títulos que importavam. Desde sua fundação, os Globetrotters levantaram a bandeira da inclusão racial no basquete e conseguiram obter grandes conquistas ao longo dos anos.
Em 1948, foi realizado um jogo amistoso entre o Harlem Globetrotters contra o Minneapolis Lakers, atual Los Angeles Lakers. Um time de negros contra o um time de brancos em um cenário de ainda forte segregação racial dentro dos EUA. O placar final de 61 a 59 para a equipe de Chicago surpreendeu a maioria do público e abriu caminho para mais diversidade nas grandes ligas.
Dois anos mais tarde, Nat “Sweetwater” Clifton e Earl Lloyd, ambos ex-Globetrotters, foram o primeiro atleta negro a assinar um contrato com a NBA e o primeiro jogador negro a entrar em quadra pela principal liga de basquete americana, respectivamente.
Além disso, o time também inovou e contribuiu para a presença feminina no basquete competitivo. Em 1980, a medalhista olímpica Lynette Woodard foi a primeira mulher a integrar o Harlem Globetrotters, o que incentivou a criação da WNBA, liga de basquete feminina, anos mais tarde.
De volta às quadras brasileiras
A primeira vez que os astros do esporte espetáculo estiveram no Brasil foi em 1951, com os fãs tendo que enfrentar as fortes chuvas que caíram no Rio de Janeiro no dia do jogo para assistirem os atletas brilharem no Maracanã.
Sem apresentações no país desde 2017, a franquia volta ao Brasil para fazer a maior turnê em solo brasileiro. Até agora já foram 19 locais confirmados, em todas as regiões do país, com datas até o fim de outubro.
Confira a seguir as datas já confirmadas da turnês:
- 24/09 – Fortaleza (CE) | CFO
- 26/09 – Recife (PE) | Geraldão
- 27/09 – Belém (PA) | Mangueirinho
- 28/09 – São Paulo (SP) | Ginásio do Ibirapuera
- 30/09 – Franca (SP) | Pedrocão
- 01/10 – Ribeirão Preto (SP) | Cava do Bosque
- 03/10 – Santa Cruz do Sul (RS) | Ginásio do Arnão
- 05/10 – Caxias do Sul (RS) |Centro Esportivo SESI
- 10/10 – Criciúma (SC) | Ginásio Municipal, FME
- 11/10 – São José (SC) | Arena Multiuso São José
- 12/10 – Joinville (SC) | Arena Centreventos
- 17/10 – Brasília (DF) | Arena BRB Nilson Nelson
- 18/10 – Goiânia (GO) | Goiânia Arena
- 19/10 – Curitiba (PR) | Ginásio do Tarumã
- 21/10 – Maringá (PR) | Ginásio Chico Neto
- 23/10 – Londrina (PR) | Ginásio Moringão
- 24/10 – Campinas (SP) | Arena Concórdia
- 25/10 – Rio de Janeiro (RJ) | Maracanãzinho
- 26/10 – Belo Horizonte (MG) | Mineirinho