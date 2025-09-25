Em Fortaleza, Harlem Globetrotters estreia turnê no Brasil após oito anos sem vir ao país

Equipe se apresentou na Capital alencarina nessa quarta-feira, 24 / Crédito: Divulgação/Harlem Globetrotters

Depois de oito anos longe das quadras brasileiras, o Harlem Globetrotters voltou ao Brasil para uma turnê que promete encantar os fãs de longa data e conquistar novos admiradores. O show de estreia aconteceu em Fortaleza nessa quarta, 24, às 20 horas, no Centro de Formação Olímpica. O time de basquete mais famoso do mundo, como são conhecidos, reúne acrobacias e humor em quadra com um estilo inovador que cativa fãs por onde passa. Ao longo de sua história quase centenária, a franquia já esteve em mais de 120 países, incluindo passagens pela antiga União Soviética em plena Guerra Fria e apresentações no Vaticano com a presença do Papa João Paulo II, que inclusive foi nomeado membro honorário dos Globetrotters em 2000.

Criada no ano de 1926, em Chicago, a equipe era composta apenas por jogadores negros, sendo assim pioneira em um contexto americano em que a elite competitiva do basquete era restrita à brancos. O nome, escolhido pelo empresário e idealizador Abe Saperstein, faz referência ao bairro do Harlem, localizado em Nova Iorque e reconhecido como símbolo da cultura afro-americana. Ícone do pop e do entretenimento esportivo, a franquia ainda ganhou a TV em 1979 com o desenho animado produzido pelo estúdio Hanna-Barbera. Passado competitivo e símbolo de inclusão Antes de migrarem para o basquete de exibição, os Harlem Globetrotters participaram de alguns campeonatos, inclusive conquistando títulos. Em 1940 eles venceram o extinto Campeonato Mundial de Basquete, torneio anual que reunia times da NBL, liga que mais tarde formaria a NBA, e destaques de outras competições dos EUA. Porém, não eram somente os títulos que importavam. Desde sua fundação, os Globetrotters levantaram a bandeira da inclusão racial no basquete e conseguiram obter grandes conquistas ao longo dos anos.

Em 1948, foi realizado um jogo amistoso entre o Harlem Globetrotters contra o Minneapolis Lakers, atual Los Angeles Lakers. Um time de negros contra o um time de brancos em um cenário de ainda forte segregação racial dentro dos EUA. O placar final de 61 a 59 para a equipe de Chicago surpreendeu a maioria do público e abriu caminho para mais diversidade nas grandes ligas. Dois anos mais tarde, Nat “Sweetwater” Clifton e Earl Lloyd, ambos ex-Globetrotters, foram o primeiro atleta negro a assinar um contrato com a NBA e o primeiro jogador negro a entrar em quadra pela principal liga de basquete americana, respectivamente. Além disso, o time também inovou e contribuiu para a presença feminina no basquete competitivo. Em 1980, a medalhista olímpica Lynette Woodard foi a primeira mulher a integrar o Harlem Globetrotters, o que incentivou a criação da WNBA, liga de basquete feminina, anos mais tarde.