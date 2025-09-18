Assinantes do O POVO têm direito a receber gratuitamente álbum do Campeonato Brasileiro de Futsal

Imagens promocionais do álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro de Futsal 2025 / Crédito: Divulgação

O Brasileiro de Futsal chega em sua fase mata-mata, e o torcedor cearense pode acompanhar o Ceará, o Fortaleza, e São João do Jaguaribe de forma muito mais próxima. O álbum do Campeonato Brasileiro de Futsal já está disponível nas bancas e o assinante do jornal O POVO ou O POVO+ tem direito a um exemplar gratuito. Para receber o álbum e um pacote com cinco figurinhas, os assinantes do jornal O POVO devem solicitar o recebimento pelo Clube OP+, pelo telefone (85) 3254-1010 ou pelo Whatsapp (85) 8192-1833.

Serviço: Álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro de Futsal Valores: R$ 19,90 o álbum e R$ 5 o pacote de figurinhas

Onde comprar: Bancas de jornais e revistas Assinantes do O POVO e do O POVO+ têm direito ao álbum do Brasileirão de Futsal gratuitamente. Kit com exemplar e pacote: Clube O POVO+