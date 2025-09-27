WWE NXT No Mercy 2025: card completo e como assistir ao vivo

WWE é a liga de luta livre mais popular do mundo / Crédito: AFP

O evento de luta livre profissional WWE NXT No Mercy 2025, também chamado de No Mercy: Fort Lauderdale, ocorrerá neste sábado, 27, na Flórida (EUA). Conhecido por seus combates exagerados e personalidades exuberantes como John Cena, Hulk Hogan e The Rock, o programa vai ao ar pela 16º vez. Veja a seguir por onde acompanhar.