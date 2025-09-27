Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

WWE NXT No Mercy 2025: card completo e como assistir ao vivo

Card completo do WWE NXT No Mercy 2025, horários e como assistir ao vivo

WWE NXT No Mercy 2025 é mais um programa da liga de luta livre profissional WWE. Confira abaixo horários, quem irá competir e onde assistir à disputa
O evento de luta livre profissional WWE NXT No Mercy 2025, também chamado de No Mercy: Fort Lauderdale, ocorrerá neste sábado, 27, na Flórida (EUA).

Conhecido por seus combates exagerados e personalidades exuberantes como John Cena, Hulk Hogan e The Rock, o programa vai ao ar pela 16º vez. Veja a seguir por onde acompanhar.

WWE NXT No Mercy 2025: como assistir ao vivo

Produzido pelo World Wrestling Entertainment (WWE) há mais de uma década, o espetáculo reúne milhares de fãs entre as arenas dos Estados Unidos, sendo a FTL War Memorial a escolhida.

Nessa edição, o público do Brasil poderá acompanhar ao vivo pelos streamings Peacock e Netflix a partir de 21 horas, de acordo com o horário de Brasília.

Com seis lutas previstas em diferentes modalidades, o programa espera lotar o ambiente de 3.400 lugares para os embates.

WWE NXT No Mercy 2025: quem irá competir?

Categoria NXT Championship

  • Oba Femi VS  Ricky Saints

Categoria NXT Women's Championship

  • Jacy Jane VS Lola Vice

Categoria NXT North American Championship

  • Ethan Page VS Tavion Heights

Categoria Steel Cage Match

  • Jordynne Grace VS Blake Monroe
  • Je´von Evans VS Josh Briggs

Categoria WWE Women's Speed Championship

  • Sol Ruca VS Lainey Reid

Essas lutas refletem apostas da marca NXT em rivalidades intensas, confrontos de títulos e disputas em estipulações especiais.

As apresentações do WWE, no entanto, são performances teatrais em formato de luta livre profissional e não competições verdadeiras. O confrontos são baseados em roteiros com enredos e movimentos muitas vezes coreografados.

 

