WWE NXT No Mercy 2025: card completo e como assistir ao vivo

Card completo do WWE NXT No Mercy 2025, horários e como assistir ao vivoWWE NXT No Mercy 2025 é mais um programa da liga de luta livre profissional WWE. Confira abaixo horários, quem irá competir e onde assistir à disputa
O evento de luta livre profissional WWE NXT No Mercy 2025, também chamado de No Mercy: Fort Lauderdale, ocorrerá neste sábado, 27, na Flórida (EUA).
Conhecido por seus combates exagerados e personalidades exuberantes como John Cena, Hulk Hogan e The Rock, o programa vai ao ar pela 16º vez. Veja a seguir por onde acompanhar.
WWE NXT No Mercy 2025: como assistir ao vivo
Produzido pelo World Wrestling Entertainment (WWE) há mais de uma década, o espetáculo reúne milhares de fãs entre as arenas dos Estados Unidos, sendo a FTL War Memorial a escolhida.
Nessa edição, o público do Brasil poderá acompanhar ao vivo pelos streamings Peacock e Netflix a partir de 21 horas, de acordo com o horário de Brasília.
Com seis lutas previstas em diferentes modalidades, o programa espera lotar o ambiente de 3.400 lugares para os embates.
WWE NXT No Mercy 2025: quem irá competir?
Categoria NXT Championship
- Oba Femi VS Ricky Saints
Categoria NXT Women's Championship
- Jacy Jane VS Lola Vice
Categoria NXT North American Championship
- Ethan Page VS Tavion Heights
Categoria Steel Cage Match
- Jordynne Grace VS Blake Monroe
- Je´von Evans VS Josh Briggs
Categoria WWE Women's Speed Championship
- Sol Ruca VS Lainey Reid
Essas lutas refletem apostas da marca NXT em rivalidades intensas, confrontos de títulos e disputas em estipulações especiais.
As apresentações do WWE, no entanto, são performances teatrais em formato de luta livre profissional e não competições verdadeiras. O confrontos são baseados em roteiros com enredos e movimentos muitas vezes coreografados.