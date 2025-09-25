Fortaleza Futsal enfrenta o Sorriso para manter vivo sonho do bicampeonato brasileiro

Fixo Pedro Beraldo, do Fortaleza Futsal / Crédito: Felipe Horonato/Fortaleza EC

O Fortaleza enfrenta o Sorriso-MT, em Sorriso (MT), no primeiro jogo das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. A partida, que será transmitida pela TV O POVO na TV aberta (canal 48.1) e pela página do Esportes O POVO no YouTube, acontece nesta quinta-feira, 25, às 21 horas (de Fortaleza). O Leão vem de um vice-campeonato da Taça Brasil primeira divisão, sendo derrotado pelo SER Santiago-RS, por 6 a 4, nessa segunda-feira, 22. Mesmo com o vice, a equipe cearense conseguiu o acesso para a divisão especial, principal nível do torneio nacional.

Em busca do bicampeonato do Brasileirão, o Leão já não conta mais com o time estrelado de 2024 e teve dificuldades nos torneios do início de temporada. A equipe teve um desempenho ruim na Supercopa do Brasil e foi vice-campeão da Copa Estado, perdendo a final para o São João do Jaguaribe. No atual semestre, a equipe cearense disputa, além do torneio nacional, o Estadual da categoria, onde lidera a primeira fase com 100% de aproveitamento. Entre o primeiro e o segundo jogo do Campeonato Brasileiro, o Tricolor enfrenta a lanterna UFC no Cearense. Adversário do Fortaleza, o Sorriso-MT fez uma primeira fase irregular e teve dificuldades para se classificar. A equipe venceu somente uma das últimas cinco partidas, além de ter acumulado três derrotas. Sem um grande destaque individual, o jogador mais perigoso do time é o pivô Romão.