Fortaleza é superado pelo Ser Santiago-RS e fica com vice da Taça Brasil de Futsal

Como uma partida de final, Fortaleza e Ser Santiago protagonizaram um embate bem disputado e cheio de emoções, com destaque para as defesa dos goleiros de ambas as equipes. Apesar de jogar fora de casa, o time gaúcho não se inibiu e tomou para si as principais ações do embate desde primeiros lances, conseguindo construir rápido uma boa vantagem.

O Fortaleza é o vice-campeão da Taça Brasil de Futsal. Após conquistar a vaga na divisão especial da competição nacional com goleada diante do Curumim , o Leão do Pici enfrentou na final do torneio nesta segunda-feira, 22, o Ser Santiago-RS e foi superado em 6 a 4 no ginásio Júlio Irineu Costa, em São João do Jaguaribe. Dudu (2x), Bob e Neto foram os responsáveis pelos tentos do Tricolor, enquanto Rani (3x), Dudu, Leonardo e Boi Bandido foram os autores dos gols que decretaram a equipe gaúcha campeão.

O primeiro gol do time da Fronteira ocorreu logo aos dois minutos, com Dudu. Nos lances seguintes, o capitão do grupo, Rani, e Boi Bandido complementaram a vantagem gaúcha. Contraído, o Fortaleza demonstrou nervosismo no início da disputa e após a construção da vantagem do adversário, mas conseguiu, com os direcionamentos do técnico Guigo, tentar buscar uma virada.

Com oito minutos de bola rolando, em uma jogada ensaiada, o grupo leonino conseguiu o primeiro tento com Dudu. O Ser Santiago pouco soube responder à crescente de tentativas do Tricolor, principalmente com um de seus principais jogadores machucado, e placar então foi complementado aos 12 minutos, com Bob e depois novamente com Dudu.

Apesar de ver o Fortaleza crescer na partida, o time gaúcho não se diminuiu. Ainda na primeira etapa, o grupo voltou a aumentar a vantagem no placar com um tiro livre de Leonardo. A vitória foi então decretada na segunda etapa. Em momentos distintos do tempo final, o capitão Rani voltou a balançar as redes no ginásio Júlio Irineu Costa por duas vezes, completando um hat-trick ao apito final. O Leão não desistiu do jogo e chegou a descontar novamente, com Neto, mas o gol leonino não foi o suficiente para tirar a taça da equipe gaúcha.