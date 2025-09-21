Futsal: Fortaleza goleia Curumim e garante acesso à divisão especial da Taça Brasil

Com a vaga do Fortaleza, o estado volta a ter um representante na Taça Brasil de futsal, fato que não ocorria desde 2023 / Crédito: Felipe Honorato / Fortaleza EC

Após duas temporadas de ausência, o estado do Ceará voltará a ser representado na tradicional Taça Brasil. O Fortaleza garantiu a vaga ao golear o Curumim-RN por 9 a 1, neste domingo, 21, no ginásio Júlio Irineu Costa, em São João de Jaguaribe, município do interior cearense que recebeu a sede do torneio nacional. Bob e Gugu Flores, duas vezes, Dudu, Beraldo, Matheus, Kassio e Davi fizeram os gols que construíram a goleada leonina. Fernandinho descontou.

O domínio se consolidou com Gugu Flores, artilheiro da equipe no ano, que ampliou para 3 a 1. Na sequência, Dudu, um dos destaques do elenco, balançou as redes e transformou a vitória em goleada antes mesmo do intervalo. Na volta do descanso, o Tricolor manteve o ritmo intenso. Sem dar espaço ao adversário, Beraldo marcou o quinto gol logo nos primeiros dois minutos, aumentando ainda mais a diferença no placar. O Fortaleza seguiu controlando as ações e administrou a partida até o apito final, mas com tempo ainda de anotar o sexto gol com Matheus, o sétimo com Gugu Flores, oitavo com Kassio e nono com Davi, fechando o placar.