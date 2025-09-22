Bia Haddad anuncia fim de temporada para descansar "corpo e a mente"

Tenista não disputará competições oficiais em 2025 e não tem previsão de retorno às quadras

"Oi pessoal, Estou fazendo este post para dividir com vocês que estou encerrando a minha temporada de 2025 um pouquinho antes do programado, para poder descansar por um maior período o corpo e a mente", escreveu Bia Haddad Maia em sua conta oficial no Instagram.

Na manhã desta segunda-feira, 22, a tenista brasileira Bia Haddad Maia anunciou que não irá mais disputar torneios em 2025. Por meio das redes sociais, a tenista informou que vai usar a pausa na carreira para descansar o corpo e a mente. A decisão ocorre após a eliminação de Bia nas oitavas do WTA 500 de Seul, na última semana.

Após uma série de resultados negativos na temporada, a tenista desceu para a 40ª colocação no ranking ATP e sem competir neste ano, a brasileira deverá perder ainda mais posições.

Bia fez ainda um um agradecimento especial aos apoiadores. "A todos que sempre me acompanham, torcem, enviam energia, amor e carinho. Tenham certeza que voltarei mais forte e o melhor ainda está por vir!"

































Bia disputou dois torneio neste mês de setembro: o SP Open e o WTA 500 de Seul. Na capital paulista, a brasileira era a cabeça de chave número 1, mas acabou eliminada nas quartas de final, diante da mexicana Renata Zarazua.

Na Coreia do Sul, onde era a atual campeã, Bia perdeu para a alemã Ella Seidel ainda nas oitavas de final. Ela também desistiu de disputar o torneio de duplas ao lado de Laura Siegemund por conta de uma lesão no joelho.

"Por fim, um agradecimento especial a todos vocês que sempre me acompanham, torcem, enviam energia, amor e carinho. Tenham certeza que voltarei mais forte e de que o melhor ainda está por vir! Tênis, eu te amo. Nos vemos em breve novamente. Com carinho, Bia", encerrou a tenista.

Seguindo o calendário do WTA Tour, o próximo compromisso da brasileira seria o WTA 1000 de Beijing, na China, que começa nesta quarta-feira. Por conta da decisão de não voltar às quadras até o final da temporada, Bia Haddad Maia, atual número 43 do mundo, deve despencar no ranking.





Confira a nota da íntegra

"Oi pessoal,

Obrigada a todos os meus patrocinadores que caminham lado a lado comigo nesta jornada maravilhosa e repleta de aprendizados que é o esporte de alto rendimento.

Obrigada à minha família que sempre foi e será a minha maior base e fortaleza.

Obrigada Luiz Fernando Butori, Gilbert Bang, Humberto Nicastro, Rafaela Kahvegian, Andrea Haddad Maia, Diana Santana e tantas outras pessoas que colaboram direta e indiretamente para que eu possa viver o meu sonho.

Rafael Paciaroni, Rodrigo Poles Urso e Paulo Roberto Cerutti, muito obrigada por cada dia, cada treino, cada conversa, cada momento. Mais uma temporada juntos. Somos uma bonita definição de TIME. Sem palavras para agradecer a vocês.

Por fim, um agradecimento especial a todos vocês que sempre me acompanham, torcem, enviam energia, amor e carinho. Tenham certeza que voltarei mais forte e de que o melhor ainda está por vir!

Tênis, eu te amo. Nos vemos em breve novamente.

Com carinho,



Bia."