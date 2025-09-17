Fortaleza vence Vila Nova-TO e emenda segunda vitória na Taça Brasil de Futsal

O Fortaleza conquistou mais uma vitória pela Taça Brasil de Futsal. Nesta quarta-feira, 17, pelo segundo jogo da primeira fase da disputa nacional, o Tricolor do Pici superou o Vila Nova-TO por 4 a 2 no Ginásio Júlio Irineu Costa, em São João do Jaguaribe. Os gols do Leão foram marcados por Neto, Gugu e Wendel (2x), enquanto Luan Marcelo e Coringa descontaram para a equipe tocantinense.

Diferentemente da partida da primeira rodada, onde goleou sem dificuldades o Alfe-MS por 9 a 0, o Fortaleza encontrou um jogo mais disputado diante do time tocantinense, que chegou a sair na frente no placar aos 2 minutos de bola rolando, com Luan Marcelo. Apesar de contrariado, o Tricolor conseguiu o empate no minuto seguinte com Neto. Antes de o apito para o intervalo soar, a equipecearense ainda conseguiu a virada, aos 12 minutos, com Gugu Flores.