Fortaleza vence Vila Nova-TO e emenda segunda vitória na Taça Brasil de Futsal

O Fortaleza conquistou mais uma vitória pela Taça Brasil de Futsal. Nesta quarta-feira, 17, pelo segundo jogo da primeira fase da disputa nacional, o Tricolor do Pici superou o Vila Nova-TO por 4 a 2 no Ginásio Júlio Irineu Costa, em São João do Jaguaribe. Os gols do Leão foram marcados por Neto, Gugu e Wendel (2x), enquanto Luan Marcelo e Coringa descontaram para a equipe tocantinense.
Diferentemente da partida da primeira rodada, onde goleou sem dificuldades o Alfe-MS por 9 a 0, o Fortaleza encontrou um jogo mais disputado diante do time tocantinense, que chegou a sair na frente no placar aos 2 minutos de bola rolando, com Luan Marcelo. Apesar de contrariado, o Tricolor conseguiu o empate no minuto seguinte com Neto. Antes de o apito para o intervalo soar, a equipecearense ainda conseguiu a virada, aos 12 minutos, com Gugu Flores.
Apesar da vantagem leonina, o embate seguiu parelho no ginásio, com o Vila Nova pressionando o Fortaleza em busca de um empate e colocando algumas bolas na trave. Sem desistir do jogo, o Tricolor ainda chegou a marcar com Wendel, mas o grupo tocantinense não desistiu da partida e conseguiu diminuir a vantagem da equipe fortalezense com Coringa. Antes do apito final, no entanto, Wendel sacramentou o triunfo do time cearense.
Integrante do Grupo B, o Fortaleza voltará para a quadra nesta quinta-feira, 18, às 18 horas, quando enfrenta o Sport-PE no mesmo ginásio. A Taça Brasil será disputada em turno único. As duas melhores equipes de cada grupo avançam às semifinais, que além de definir os finalistas também garantirão vaga na Divisão Especial de 2026.