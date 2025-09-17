Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São João do Jaguaribe vence Nova Geração-DF de virada pela Taça Brasil de Futsal

Triunfo da equipe foi construída de virada, com gols de Gerryn, Giga, Joalison, Luciano e Kadu
Autor Iara Costa
Autor
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Tipo Notícia

O São João do Jaguaribe somou na noite desta quarta-feira, 17, mais uma vitória na Taça Brasil de Futsal. Jogando em casa, no Ginásio Júlio Irineu Costa, a equipe cearense bateu o Nova Geração-DF por 5 a 1. Os gols do time mandante foram marcados por Gerryn, Giga, Joalison, Luciano e Kadu.

Com o resultado, o grupo se isola na liderança da Chave A da competição.

O triunfo foi construído de virada. Isso porque, no início do primeiro tempo, o time brasiliense conseguiu abrir o placar com Danilinho e fazer uma disputa bem pegada com a equipe cearense. Antes do apito de intervalo, no entanto, o grupo da casa conseguiu a virada com Gerry e Giga. 

No segundo tempo, o triunfo foi sacramentado por mais três gols. Primeiro com Joalison, depois com Luciano e Kadu marcou antes do apito final de encerramento da partida, totalizando o 5 a 1.  

Integrante do Grupo A, São João do Jaguaribe disputará a terceira rodada da competição na próxima quinta-feira, 18, quando irá receber o Ser Santiago-RS, às 20 horas, no mesmo ginásio. A Taça Brasil será disputada em turno único. As duas melhores equipes de cada grupo avançam às semifinais, que além de definir os finalistas também garantirão vaga na Divisão Especial de 2026.

