AABB Fortaleza abre três novas turmas para aulas de tênis de mesa

A Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) de Fortaleza abriu novas vagas para aulas de tênis de mesa. Estão disponíveis três turmas, uma as segundas, quartas e sextas-feiras, entre 17 e 18 horas; outra no mesmo dia, mas das 18h10min às 19h10min; e a última nas terças e quintas-feiras, entre 20 e 21 horas. As aulas acontecem na sede da AABB, localizada na avenida Barão de Studart, no bairro Dionísio Torres.

Instrutora da AABB, a mesatenista Carol Flexa, valoriza a importância das escolinhas para o desenvolvimento de futuros talentos da modalidade. "As escolinhas são muito importantes, pois representam o primeiro contato com um treinamento mais específico e direcionado, saindo do ‘ping-pong’. Nem todos que iniciam na escolinha se tornam atletas ou têm essa pretensão, mas, é a partir dela que muitos alcançam esse estágio", explica. "O Tênis de Mesa, enfim, promove convivência, disciplina, amizade e respeito, sendo uma atividade saudável, inclusiva e divertida que contribui para o crescimento dentro e fora da mesa", complementa.

Serviço

Dias e horários:

Segundas, quartas e sextas-feiras - 17h às 18h / 18h10 às 19h10

Terças e quintas-feiras - 20h às 21h Local: AABB Fortaleza - Av. Barão de Studart, 2917 - Dionísio Torres, Fortaleza-CE Contato para informações e inscrições: (85) 9.8802-0666 / (85) 9.8454-2831