AABB Fortaleza abre três novas turmas para aulas de tênis de mesa

AABB Fortaleza abre três novas turmas para aulas de tênis de mesaAs novas vagas surgem em um momento de ascensão do esporte em função da performance dos atletas locais e de destaque de nomes nacionais, como Hugo Calderano
A Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) de Fortaleza abriu novas vagas para aulas de tênis de mesa. Estão disponíveis três turmas, uma as segundas, quartas e sextas-feiras, entre 17 e 18 horas; outra no mesmo dia, mas das 18h10min às 19h10min; e a última nas terças e quintas-feiras, entre 20 e 21 horas.
As aulas acontecem na sede da AABB, localizada na avenida Barão de Studart, no bairro Dionísio Torres.
As novas vagas surgem em um momento de ascensão do esporte em função do bom desempenho dos atletas locais e de destaques nacionais, como Hugo Calderano. No cenário cearense, tanto os mais jovens quanto os veteranos, têm se destacado em diversos campeonatos, estaduais e nacionais, conquistando medalhas nos torneios.
No último final de semana, de 5 a 7 de setembro, aconteceu, em Fortaleza (CE), a sexta edição da Copa Brasil de Tênis. A equipe da AABB teve um bom desempenho, levando mais de 30 mesatenistas para competir em diversas categorias olímpicas e paraolímpicas,. Ao todo, a organização conquistou 29 medalhas nas categorias olímpicas e paralímpicas: 8 de ouro, 11 de prata e 10 de bronze.
Devido ao desempenho expressivo de seus participantes, o clube recebeu duas premiações de equipe: terceiro lugar no Troféu Eficiência Paralímpico e segundo lugar no Troféu Eficiência Olímpico. Entre os destaques, está o atleta Samuel Brito, que conquistou medalha de prata em sua categoria, Classe 8 Masculina Paralímpica, e também sagrou-se campeão do Rating J Olímpico, disputando com atletas sem deficiência.
Instrutora da AABB, a mesatenista Carol Flexa, valoriza a importância das escolinhas para o desenvolvimento de futuros talentos da modalidade.
"As escolinhas são muito importantes, pois representam o primeiro contato com um treinamento mais específico e direcionado, saindo do ‘ping-pong’. Nem todos que iniciam na escolinha se tornam atletas ou têm essa pretensão, mas, é a partir dela que muitos alcançam esse estágio", explica.
"O Tênis de Mesa, enfim, promove convivência, disciplina, amizade e respeito, sendo uma atividade saudável, inclusiva e divertida que contribui para o crescimento dentro e fora da mesa", complementa.
Serviço
Dias e horários:
Segundas, quartas e sextas-feiras - 17h às 18h / 18h10 às 19h10
Terças e quintas-feiras - 20h às 21h
Local: AABB Fortaleza - Av. Barão de Studart, 2917 - Dionísio Torres, Fortaleza-CE
Contato para informações e inscrições: (85) 9.8802-0666 / (85) 9.8454-2831
Contato Diretoria de esportes AABB: (85) 98603-8057