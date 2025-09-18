Após vitória da Tchéquia, Brasil está eliminado do Mundial Masculino de Vôlei

A eliminação precoce deixa o Brasil fora do pódio do torneio, algo que não acontecia há seis edições

O Brasil está fora do Mundial de Vôlei Masculino de 2025. Após a derrota para a Sérvia, por 3 sets a 0, na noite da última quarta-feira, 17, a seleção comandada por Bernardinho precisava que a China vencesse ao menos um set contra a Tchéquia, nesta quinta-feira, 18. No entanto, os chineses foram superados por 3 a 0.

Com o resultado, a Tchéquia igualou em pontos com Sérvia e Brasil, até então líder e vice-líder do Grupo H. Pelo regulamento, em caso de empate, o primeiro critério de desempate é o saldo de sets.