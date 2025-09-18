Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após vitória da Tchéquia, Brasil está eliminado do Mundial Masculino de Vôlei

A eliminação precoce deixa o Brasil fora do pódio do torneio, algo que não acontecia há seis edições
Autor Levi Lima
Levi Lima
O Brasil está fora do Mundial de Vôlei Masculino de 2025. Após a derrota para a Sérvia, por 3 sets a 0, na noite da última quarta-feira, 17, a seleção comandada por Bernardinho precisava que a China vencesse ao menos um set contra a Tchéquia, nesta quinta-feira, 18. No entanto, os chineses foram superados por 3 a 0.

Com o resultado, a Tchéquia igualou em pontos com Sérvia e Brasil, até então líder e vice-líder do Grupo H. Pelo regulamento, em caso de empate, o primeiro critério de desempate é o saldo de sets.

Cada uma das três seleções conquistou seis sets ao longo da fase de grupos. O Brasil, no entanto, perdeu quatro, ficando com saldo positivo de dois. Já Sérvia e Tchéquia cederam somente três, garantindo vantagem e a classificação às próximas fases.

A eliminação precoce deixa o Brasil fora do pódio do torneio, algo que não acontecia há seis edições. A última medalha veio em 2022, com o bronze. A seleção masculina é tricampeã mundial (2002, 2006 e 2010) e acumula ainda três pratas (1982, 2014 e 2018).

