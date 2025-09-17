Projetos esportivos revitalizam espaços públicos em Fortaleza e Beberibe

Projetos esportivos revitalizam espaços públicos em Fortaleza e BeberibeJuntos, os projetos Esporte Pela Vida Bem Estar e Bola para Frente, oportunizaram mais de 2.500 jovens entre 7 e 17 anos
A Associação Brasileira de Esporte, Cultura e Educação (Abece) finalizou, no mês de setembro, dois ciclos projetos esportivos viabilizados pela Lei de Incentivo ao Esporte. As iniciativas foram o Esporte Pela Vida Bem Star, que contempla as modalidades vôlei, futsal e treinamento funcional, em Fortaleza; e o Bola para Frente, com as modalidades vôlei e futsal, em Beberibe. Juntos, os projetos oportunizaram mais de 2.500 jovens entre 7 e 17 anos.
Em todos os projetos realizados pela instituição, os jovens participantes recebem também acompanhamento pedagógico, sendo feito um trabalho multidisciplinar com foco na importância da educação na formação cidadã. Para ser um aluno regularmente matriculado em ambos os projeto, os jovens têm que ter boa assiduidade na escola e um bom desempenho acadêmico.
Carol Teles, presidente da Abece, acredita que a iniciativa democratiza o acesso ao esporte, além de incentivar boas práticas em sociedade.
"Para nós da Abece, nos enche de orgulho ver crianças sendo transformadas pelo poder do esporte. Temos o objetivo de não só democratizar o acesso à prática esportiva de qualidade, como também a integração social, com responsabilidade ambiental e educacional, principalmente em áreas de maior vulnerabilidade social", afirma.
"Tudo isso é possível através da Lei de Incentivo ao Esporte. Agradecemos muito as empresas que nos apoiam e tornam possível esse sonho de fazer do mundo um lugar melhor através do esporte e cidadania. É gratificante ver o sorriso no rosto dos pais e das crianças, tanto quando terminamos um ciclo, com todo aprendizado adquirido, como quando começamos um novo, com todas as possibilidades que estão por vir", prossegue.
Sobre os projetos:
O Projeto Bola Para Frente acontece desde 2023, no Centro de Referência de Assistência Social da cidade de Beberibe, litoral leste do Ceará. A iniciativa conta com as modalidades vôlei e futsal, e finalizou seu segundo ciclo no dia 8 de setembro. Durante o período, o projeto contemplou mais de mil crianças, entre 7 e 17 anos.
Já o Projeto Esporte Pela Vida Bem Star acontece desde 2021 na praça do Iprede, localizada no bairro Parque Manibura, em Fortaleza, e finalizou, em 2 de setembro, seu quarto ciclo. Durante os quatro anos de projeto, foram mais de 1.500 crianças, também entre os 7 e 17 anos, contempladas com aulas diárias das modalidades vôlei, futsal e treinamento funcional.
Sousa Júnior, diretor da Bem Star, fala com alegria sobre a iniciativa. Segundo ele, o Esporte pela Vida revitalizou o local onde as atividades são realizadas. "Antes da nossa chegada, a quadra da praça estava sendo usada para uso de bebidas alcoólicas e drogas, mas conseguimos transformar o espaço em um local de vida e esporte", celebra.
Durante o período de execução do projeto, também foi feita uma parceria com a clínica Conecta, que contemplou a participação de cerca de 30 crianças com o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) no treinamento funcional. Os especialistas da clínica compuseram o quadro de profissionais dedicados ao projeto durante as aulas.