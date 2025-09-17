Projetos esportivos revitalizam espaços públicos em Fortaleza e Beberibe

Imagens dos projetos Bola para Frente e Esporte Pela Vida Bem Estar / Crédito: Divulgação

A Associação Brasileira de Esporte, Cultura e Educação (Abece) finalizou, no mês de setembro, dois ciclos projetos esportivos viabilizados pela Lei de Incentivo ao Esporte. As iniciativas foram o Esporte Pela Vida Bem Star, que contempla as modalidades vôlei, futsal e treinamento funcional, em Fortaleza; e o Bola para Frente, com as modalidades vôlei e futsal, em Beberibe. Juntos, os projetos oportunizaram mais de 2.500 jovens entre 7 e 17 anos. Em todos os projetos realizados pela instituição, os jovens participantes recebem também acompanhamento pedagógico, sendo feito um trabalho multidisciplinar com foco na importância da educação na formação cidadã. Para ser um aluno regularmente matriculado em ambos os projeto, os jovens têm que ter boa assiduidade na escola e um bom desempenho acadêmico.

Sobre os projetos: O Projeto Bola Para Frente acontece desde 2023, no Centro de Referência de Assistência Social da cidade de Beberibe, litoral leste do Ceará. A iniciativa conta com as modalidades vôlei e futsal, e finalizou seu segundo ciclo no dia 8 de setembro. Durante o período, o projeto contemplou mais de mil crianças, entre 7 e 17 anos. Já o Projeto Esporte Pela Vida Bem Star acontece desde 2021 na praça do Iprede, localizada no bairro Parque Manibura, em Fortaleza, e finalizou, em 2 de setembro, seu quarto ciclo. Durante os quatro anos de projeto, foram mais de 1.500 crianças, também entre os 7 e 17 anos, contempladas com aulas diárias das modalidades vôlei, futsal e treinamento funcional. Sousa Júnior, diretor da Bem Star, fala com alegria sobre a iniciativa. Segundo ele, o Esporte pela Vida revitalizou o local onde as atividades são realizadas. "Antes da nossa chegada, a quadra da praça estava sendo usada para uso de bebidas alcoólicas e drogas, mas conseguimos transformar o espaço em um local de vida e esporte", celebra.