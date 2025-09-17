São João do Jaguaribe vence Náutico por 5 a 1 na estreia da Taça Brasil de Futsal

Anfitrião da Taça Brasil de Futsal, o São João do Jaguaribe iniciou o certame nacional com uma vitória diante do Náutico Sangue de Boi por 5 a 1 na noite desta terça-feira, 16. Com o Ginásio Júlio Irineu Costa lotado, a equipe cearense conquistou o triunfo com gols de Gerryn, Sapinho e Joalison — esses dois últimos marcando duas vezes cada. Zinho descontou para a equipe amazonense.

A partida foi marcada por um alto nível de disputa entre as equipes e muito apoio das arquibancadas. Apesar da dificuldade em achar espaços nos minutos iniciais, o São João do Jaguaribe conseguiu abrir o marcador ainda no primeiro tempo com Joalison e Gerryn.