São João do Jaguaribe vence Náutico por 5 a 1 na estreia da Taça Brasil de Futsal

São João do Jaguaribe vence Náutico por 5 a 1 na estreia da Taça Brasil de FutsalSapinho e Joalison marcaram doblete, e Gerryn complementou o placar para a equipe cearense que sedia a disputa nacional
Anfitrião da Taça Brasil de Futsal, o São João do Jaguaribe iniciou o certame nacional com uma vitória diante do Náutico Sangue de Boi por 5 a 1 na noite desta terça-feira, 16. Com o Ginásio Júlio Irineu Costa lotado, a equipe cearense conquistou o triunfo com gols de Gerryn, Sapinho e Joalison — esses dois últimos marcando duas vezes cada. Zinho descontou para a equipe amazonense.
A partida foi marcada por um alto nível de disputa entre as equipes e muito apoio das arquibancadas. Apesar da dificuldade em achar espaços nos minutos iniciais, o São João do Jaguaribe conseguiu abrir o marcador ainda no primeiro tempo com Joalison e Gerryn.
No início da segunda etapa, o Náutico Sangue de Boi tentou esboçar uma reação com Zinho, mas logo Joalison voltou a confirmar o triunfo cearense. Nos minutos finais, Sapinho ainda marcou dois tentos para confirmar a vitória do time anfitrião.
No Grupo A, o São João do Jaguaribe voltará às quadras já nesta quarta-feira, 17, quando enfrentará o Nova Geração-DF às 20 horas. A Taça Brasil será disputada em turno único. As duas melhores equipes de cada grupo avançam às semifinais, que além de definir os finalistas também garantirão vaga na Divisão Especial de 2026.