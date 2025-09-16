Fortaleza bate Alfe Funec por 9 a 0 na estreia da Taça Brasil de Futsal

Sem grandes dificuldades, o Fortaleza começou a Taça Brasil de Futsal com vitória. Na noite desta terça-feira, 16, o Tricolor do Pici bateu o Alfe/Funec-MS por 9 a 0, no Ginásio Júlio Irineu Costa, na cidade de São João do Jaguaribe. Os gols da partida foram por Wendel, Dudu, Gugu (2x), Valdin (2x), Júlio César, Bob e Careca.

A vantagem no placar foi construída pela equipe leonina diante do time sul-mato-grossense principalmente na primeira etapa. Com um amplo domínio do jogo, o Leão abriu o marcador aos oito minutos com Wendel. Com o placar aberto, o time comandado por Guigo Verte não teve dificuldade para ampliar a vantagem aos 11 minutos com Dudu. Nos minutos 13 e 20, Gugu confirmou o domínio tricolor e, antes do apito de encerramento da primeira etapa, Valdin complementou a goleada.