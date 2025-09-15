Confusão no Clássico-Rei acelera implementação de biometria facial em ginásios

Quadra do Ginásio Paulo Sarasate após confusão entre torcidas organizadas de Ceará e Fortaleza durante o Clássico-Rei de futsal desta sexta-feira, 12 / Crédito: João Bosco Neto - Especial para O POVO

"Mesmo que a quantidade de militares tenha sido pouca, o que é errado, claro, o importante é que os poucos que estavam lá agiram de forma muito dura também para evitar que acontecesse uma tragédia. A cena foi de pânico, é a verdade, mas o torcedor comum também não está acostumado com gás e tiros de balas de borracha, que é o que chamamos de munição não letal, que foi eficiente para os confrontos não evoluírem para homicídios. Foi muito boa a ação da polícia", afirma. O promotor também reiterou as críticas sobre a quantidade de agentes no local, afirmando que mudanças serão feitas a depender de uma análise do caso. "Agora, o fato de ter ido poucos policiais é, sim, inadmissível. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso é o que a gente vai investigar. Se de fato tiver sido pouca, a gente vai comunicar o comando geral da polícia militar para adotarem providências urgentes".

Biometria facial Edvando França também é a favor da implantação de biometria facial em outras praças esportivas, como os ginásios. O serviço já é ofertado em aparelhos do estado como a Arena Castelão e ajuda as forças de segurança na identificação de suspeitos. O promotor lamentou a ausência do equipamento no Paulo Sarasate e afirma que a tecnologia dispersa os confrontos violentos em equipamentos esportivos. "Infelizmente, o Ginásio não tem biometria facial, então só foram identificadas e detidas quatro pessoas no local, mas há uma investigação em curso por vários órgãos para identificar mais pessoas", disse.

"Implementar a biometria nos ginásios é algo bem interessante porque a violência está migrando para lá. Se o estádio Presidente Vargas e a Arena Castelão já tem biometria e tem causado tranquilidade e não tem mais grandes confrontos, é viável colocar em todos os ginásios. Os confrontos hoje no futebol já não acontecem mais nem no entorno do estádio, são todos longe deles, por conta da biometria", conclui. França afirma que o serviço será instalado em todos os locais que recebem jogos oficiais de futsal e que os equipamentos devem ser colocados em funcionamento em breve. "É algo que vamos nos debruçar, vai ser preciso. É algo que vamos ver como instalar essas câmeras em todos os ginásios oficiais, seja o Paulo Sarasate, o CFO, a Arena Vozão ou qualquer outro que tenha partidas de futebol de salão, a ideia é enviarmos as informações e solitações necessárias para implementar nos ginásios o mais rápido possível", afirma.