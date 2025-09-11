Clássico-Rei do futsal vale manutenção de tabu e marca retorno de torcida

O Clássico-Rei de futsal ocorre nesta sexta-feira, 12 / Crédito: Montagem sobre fotos de: João Moura/FEC e Natalia Pereira / Concórdia

Ceará e Fortaleza se enfrentam no segundo Clássico-Rei da temporada das quadras. O duelo acontece nesta sexta-feira, 12, às 19 horas, no ginásio Paulo Sarasate, na Capital. A partida marca o retorno das torcidas em um dérbi da modalidade. Mil ingressos foram disponibilizados para ambas as equipes, com valores de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), e a expectativa é de casa cheia.

O Tricolor é o atual líder da primeira fase, com 18 pontos, e pode garantir a primeira colocação com um jogo de antecedência caso triunfe no jogo. O Vovô, por sua vez, somou 13 pontos e é o vice-líder, com uma partida a menos.

Naquela ocasião, o Fortaleza avançou como líder da primeira fase, com 15 pontos e 100% de aproveitamento, enquanto o Vovô se classificou em segundo, com 12 pontos. Nas semifinais, a equipe alvinegra foi eliminada pelo São João do Jaguaribe, que venceu também o Fortaleza na final do certame.

Ao Esportes O POVO, Gugu Flores, pivô e artilheiro do Tricolor no ano, comentou sobre a expectativa para a partida. Autor de 18 gols no ano, o camisa 10 valorizou a presença de ambas as torcidas e falou sobre a boa temporada que vem tendo. "Depois de mais de 20 anos, o clássico volta a ter torcida. Esperamos fazer uma bela partida e sair com a vitória. Contamos com a presença do nosso torcedor", disse. "Feliz que estamos conseguindo concluir a jogada em gols, é um momento bom. Espero seguir trabalhando e continuar auxiliando o Fortaleza a se manter no topo, que é onde deve estar. Agradeço o trabalho que está sendo implantado no grupo, estou sendo feliz em marcar muitos gols e espero que continue assim, com a ajuda dos companheiros", complementou.