Válido pelo estadual, Clássico-Rei do Futsal terá a presença de ambas as torcidas

O Clássico-Rei do Campeonato Cearense de Futsal terá a presença de ambas as torcidas no ginásio Paulo Sarasate. O duelo entre o Ceará e o Fortaleza acontece nesta sexta-feira, 12, no ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza, às 19 horas.
Cada equipe terá direito a mil ingressos, com os alvinegros tendo a entrada para a praça esportiva pela rua Ildefonso Albano, enquanto os tricolores terão seu acesso liberado pela rua Antonio Augusto. A venda das entradas terá início na manhã desta terça-feira, 9.
O Ceará abrirá a primeira carga de ingressos de maneira exclusiva para os socio-torcedores, praticando os valores de R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia entrada. Os bilhetes podem ser adquiridos através do site Vozão Tickets. A partir da quarta-feira, 10, os não associados poderão adquirir o ingresso
Já o Fortaleza fará a venda aberta para todos os públicos, porém, os sócios da equipe pagarão meia entrada. Assim como o Alvinegro, o Tricolor também pratica os valores de R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia entrada e os ingressos podem ser adquiridos no site Leão Tickets.
O Ceará soma 13 pontos e ocupa a 2ª posição na primeira fase, com quatro vitórias e um empate em cinco jogos. A equipe comandada por Daniel Sena tem o melhor ataque da competição, ao lado do Fortaleza, com 27 gols marcados, além da segunda melhor defesa, com somente oito tentos sofridos.
Com 100% de aproveitamento na competição, o Fortaleza possui 18 pontos conquistados em seis jogos. Na última rodada, venceu a equipe do Crateús, fora de casa, com uma equipe alternativa. Além dos 27 gols marcados, o time foi vazado apenas sete vezes, sendo a melhor defesa do certame.
Após o clássico, ambas as equipes se preparam para os duelos pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro. O Leão enfrenta o Sorriso-MT, fora de casa, às 20 horas do dia 25 de setembro, enquanto o Vovô vai até o Rio de Janeiro (RJ), enfrentar o Vasco, às 11 horas do dia 28 do mesmo mês.