Válido pelo estadual, Clássico-Rei do Futsal terá a presença de ambas as torcidas

Clubes comercializam ingressos a partir de R$ 10 / Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

O Clássico-Rei do Campeonato Cearense de Futsal terá a presença de ambas as torcidas no ginásio Paulo Sarasate. O duelo entre o Ceará e o Fortaleza acontece nesta sexta-feira, 12, no ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza, às 19 horas. Cada equipe terá direito a mil ingressos, com os alvinegros tendo a entrada para a praça esportiva pela rua Ildefonso Albano, enquanto os tricolores terão seu acesso liberado pela rua Antonio Augusto. A venda das entradas terá início na manhã desta terça-feira, 9.