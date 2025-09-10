Ceará e Fortaleza fazem Clássico-Rei no Cearense de futsal

Ceará e Fortaleza se enfrentam nesta sexta-feira, 12, pelo Campeonato Cearense de Futsal / Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

Ceará e Fortaleza se enfrentam pelo Campeonato Cearense de Futsal na próxima sexta-feira, 12, no ginásio Paulo Sarasate, na Capital, às 19 horas. O duelo vale a manutenção da invencibilidade de ambas as equipes, além de poder garantir ao Tricolor do Pici a primeira colocação antecipada.

Isso acontece porque o Leão lidera a primeira fase com 18 pontos, enquanto o Vovô é o segundo colocado com 13. A equipe tricolor já realizou seis jogos e, após o clássico, fará seu último duelo pelo classificatório, enquanto o Vovô entrou em quadra cinco vezes e terá outros dois duelos após o Clássico-Rei.

O Fortaleza encerra a primeira fase do Campeonato Cearense no dia 27 de setembro, às 19h45min, contra o Ipu Futsal, atual terceiro colocado. O Ceará também quer manter sua invencibilidade, tendo empatado somente um jogo e vencido os outros quatro que disputou. A partida anterior da equipe alvinegra no Estadual foi uma goleada por 10 a 0 sobre o José Romão, atual lanterna da competição. Além do melhor ataque, a equipe figura com a segunda melhor defesa, oito gols sofridos. Entre os destaques individuais está o pivô Douglas Pecém, que marcou 21 gols em 2025.