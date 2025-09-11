Mundial Masculino de Vôlei 2025: datas e horários de todos os jogos

Na primeira fase do Mundial Masculino de Vôlei 2025 as seleções são divididas em oito grupos de quatro times. / Crédito: Divulgação/ FIVB

O Mundial Masculino de Vôlei 2025 começa nesta sexta-feira, 12, e segue até o dia 28 de setembro, nas Filipinas. A competição reúne 32 seleções em busca da glória no cenário internacional do vôlei. Na fase de grupos, as equipes foram divididas em oito chaves com quatro seleções cada. Os dois melhores de cada grupo avançam para o "mata-mata".

As partidas da fase final serão em jogo único. O sorteio dos grupos também definiu o chaveamento até a grande decisão. Mundial Masculino de Vôlei 2025: jogos do Brasil A seleção brasileira está no Grupo H e tem as seguintes disputas marcadas: 14/09 - 10h: Brasil x China

15/09 - 23h: Brasil x República Tcheca



17/09 - 23h: Brasil x Sérvia Mundial Masculino de Vôlei 2025: fórmula de disputa A primeira fase terá confrontos dentro de cada grupo, com os dois melhores avançando para as oitavas de final. A partir daí, os jogos serão eliminatórios. A final será disputada no dia 28 de setembro, às 7h30min (horário de Brasília).

Mundial Masculino de Vôlei 2025: tabela completa com grupos Confira abaixo data e hora de todas as partidas, conforme horário de Brasília:

Grupo A (Filipinas, Tunísia, Egito e Irã) 12/09 - 7h: Filipinas x Tunísia



14/09 - 2h30: Irã x Egito



16/09 - 2h30: Irã x Tunísia



16/09 - 6h30: Filipinas x Egito



18/09 - 2h30: Egito x Tunísia



18/09 - 6h30: Filipinas x Irã Grupo B (Polônia, Holanda, Catar e Romênia) 13/09 - 7h: Holanda x Catar



13/09 - 10h30: Polônia x Romênia



15/09 - 7h: Holanda x Romênia



15/09 - 10h30: Polônia x Catar



16/09 - 23h30: Catar x Romênia



17/09 - 7h: Polônia x Holanda Grupo C (França, Argentina, Finlândia e Coreia do Sul) 13/09 - 23h30: Argentina x Finlândia



14/09 - 7h: França x Coreia do Sul



15/09 - 23h30: Argentina x Coreia do Sul



16/09 - 7h: França x Finlândia



17/09 - 23h30: Finlândia x Coreia do Sul



18/09 - 7h: França x Argentina Grupo D (Estados Unidos, Cuba, Portugal e Colômbia) 12/09 - 23h: Estados Unidos x Colômbia



13/09 - 2h30: Cuba x Portugal



14/09 - 23h: Cuba x Colômbia



15/09 - 10h: Estados Unidos x Portugal



16/09 - 23h: Portugal x Colômbia



17/09 - 6h30: Estados Unidos x Cuba Grupo E (Eslovênia, Alemanha, Bulgária e Chile) 13/09 - 6h30: Alemanha x Bulgária



13/09 - 10h: Eslovênia x Chile



15/09 - 2h30: Alemanha x Chile



15/09 - 6h30: Eslovênia x Bulgária



17/09 - 2h30: Bulgária x Chile



17/09 - 10h: Eslovênia x Alemanha Grupo F (Itália, Ucrânia, Bélgica e Argélia) 14/09 - 3h: Ucrânia x Bélgica



14/09 - 10h30: Itália x Argélia



16/09 - 3h: Ucrânia x Argélia



16/09 - 10h30: Itália x Bélgica



18/09 - 3h: Bélgica x Argélia



18/09 - 10h30: Itália x Ucrânia Grupo G (Japão, Canadá, Turquia e Líbia) 12/09 - 23h30: Canadá x Líbia



13/09 - 3h: Japão x Turquia



14/09 - 23h30: Turquia x Líbia



15/09 - 3h: Japão x Canadá



17/09 - 3h: Canadá x Turquia



17/09 - 10h30: Japão x Líbia Grupo H (Brasil, Sérvia, República Tcheca e China) 14/09 - 6h30: Sérvia x República Tcheca



14/09 - 10h: Brasil x China



15/09 - 23h: Brasil x República Tcheca



16/09 - 10h: Sérvia x China



17/09 - 23h: Brasil x Sérvia



18/09 - 10h: República Tcheca x China