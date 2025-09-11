Mundial Masculino de Vôlei 2025: datas e horários de todos os jogos

Mundial masculino de vôlei 2025: tabela, grupos, jogos do Brasil e onde assistirCompetição acontece nas Filipinas entre os dias 12 e 28 de setembro, as seleções seguem em busca do título de melhor do mundo no vôlei
O Mundial Masculino de Vôlei 2025 começa nesta sexta-feira, 12, e segue até o dia 28 de setembro, nas Filipinas.
A competição reúne 32 seleções em busca da glória no cenário internacional do vôlei. Na fase de grupos, as equipes foram divididas em oito chaves com quatro seleções cada. Os dois melhores de cada grupo avançam para o "mata-mata".
As partidas da fase final serão em jogo único. O sorteio dos grupos também definiu o chaveamento até a grande decisão.
Mundial Masculino de Vôlei 2025: jogos do Brasil
A seleção brasileira está no Grupo H e tem as seguintes disputas marcadas:
- 14/09 - 10h: Brasil x China
- 15/09 - 23h: Brasil x República Tcheca
- 17/09 - 23h: Brasil x Sérvia
Mundial Masculino de Vôlei 2025: fórmula de disputa
A primeira fase terá confrontos dentro de cada grupo, com os dois melhores avançando para as oitavas de final.
A partir daí, os jogos serão eliminatórios. A final será disputada no dia 28 de setembro, às 7h30min (horário de Brasília).
Mundial Masculino de Vôlei 2025: tabela completa com grupos
Confira abaixo data e hora de todas as partidas, conforme horário de Brasília:
Grupo A (Filipinas, Tunísia, Egito e Irã)
- 12/09 - 7h: Filipinas x Tunísia
- 14/09 - 2h30: Irã x Egito
- 16/09 - 2h30: Irã x Tunísia
- 16/09 - 6h30: Filipinas x Egito
- 18/09 - 2h30: Egito x Tunísia
- 18/09 - 6h30: Filipinas x Irã
Grupo B (Polônia, Holanda, Catar e Romênia)
- 13/09 - 7h: Holanda x Catar
- 13/09 - 10h30: Polônia x Romênia
- 15/09 - 7h: Holanda x Romênia
- 15/09 - 10h30: Polônia x Catar
- 16/09 - 23h30: Catar x Romênia
- 17/09 - 7h: Polônia x Holanda
Grupo C (França, Argentina, Finlândia e Coreia do Sul)
- 13/09 - 23h30: Argentina x Finlândia
- 14/09 - 7h: França x Coreia do Sul
- 15/09 - 23h30: Argentina x Coreia do Sul
- 16/09 - 7h: França x Finlândia
- 17/09 - 23h30: Finlândia x Coreia do Sul
- 18/09 - 7h: França x Argentina
Grupo D (Estados Unidos, Cuba, Portugal e Colômbia)
- 12/09 - 23h: Estados Unidos x Colômbia
- 13/09 - 2h30: Cuba x Portugal
- 14/09 - 23h: Cuba x Colômbia
- 15/09 - 10h: Estados Unidos x Portugal
- 16/09 - 23h: Portugal x Colômbia
- 17/09 - 6h30: Estados Unidos x Cuba
Grupo E (Eslovênia, Alemanha, Bulgária e Chile)
- 13/09 - 6h30: Alemanha x Bulgária
- 13/09 - 10h: Eslovênia x Chile
- 15/09 - 2h30: Alemanha x Chile
- 15/09 - 6h30: Eslovênia x Bulgária
- 17/09 - 2h30: Bulgária x Chile
- 17/09 - 10h: Eslovênia x Alemanha
Grupo F (Itália, Ucrânia, Bélgica e Argélia)
- 14/09 - 3h: Ucrânia x Bélgica
- 14/09 - 10h30: Itália x Argélia
- 16/09 - 3h: Ucrânia x Argélia
- 16/09 - 10h30: Itália x Bélgica
- 18/09 - 3h: Bélgica x Argélia
- 18/09 - 10h30: Itália x Ucrânia
Grupo G (Japão, Canadá, Turquia e Líbia)
- 12/09 - 23h30: Canadá x Líbia
- 13/09 - 3h: Japão x Turquia
- 14/09 - 23h30: Turquia x Líbia
- 15/09 - 3h: Japão x Canadá
- 17/09 - 3h: Canadá x Turquia
- 17/09 - 10h30: Japão x Líbia
Grupo H (Brasil, Sérvia, República Tcheca e China)
- 14/09 - 6h30: Sérvia x República Tcheca
- 14/09 - 10h: Brasil x China
- 15/09 - 23h: Brasil x República Tcheca
- 16/09 - 10h: Sérvia x China
- 17/09 - 23h: Brasil x Sérvia
- 18/09 - 10h: República Tcheca x China
Chaveamento das oitavas até a final no Mundial de Vôlei Masculino 2025
Passada a etapa de grupos, as partidas rumo à decisão do Mundial começam no dia 20 de setembro. Veja o chaveamento completo:
Oitavas de final
- 20/09 - 4h30 ou 9h: 1º grupo B x 2º grupo G
- 20/09 - 4h30 ou 9h: 1º grupo G x 2º grupo B
- 21/09 - 4h30 ou 9h: 1º grupo C x 2º grupo F
- 21/09 - 4h30 ou 9h: 1º grupo F x 2º grupo C
- 22/09 - 4h30 ou 9h: 1º grupo D x 2º grupo E
- 22/09 - 4h30 ou 9h: 1º grupo E x 2º grupo D
- 23/09 - 4h30 ou 9h: 1º grupo A x 2º grupo H
- 23/09 - 4h30 ou 9h: 1º grupo H x 2º grupo A
Quartas de final
- 24/09 - 4h30 ou 9h: Jogo 2: Vencedor (B1 x G2) x Vencedor (G1 x B2)
- 24/09 - 4h30 ou 9h: Jogo 3: Vencedor (C1 x F2) x Vencedor (F1 x C2)
- 25/09 - 4h30 ou 9h: Jogo 1: Vencedor (A1 x H2) x Vencedor (H1 x A2)
- 25/09 - 4h30 ou 9h: Jogo 4: Vencedor (D1 x E2) x Vencedor (E1 x D2)
Semifinal
- 27/09 - 3h30 ou 7h30: Semifinal 1: Vencedor jogo 1 x Vencedor jogo 4
- 27/09 - 3h30 ou 7h30: Semifinal 2: Vencedor jogo 2 x Vencedor jogo 3
Disputa de terceiro lugar
- 28/09 - 3h30: Perdedor semifinal 1 x Perdedor semifinal 2
Final
- 28/09 - 7h30: Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2