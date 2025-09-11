Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cearense de Beach Tennis traz modalidade para Praia de Iracema

Cearense de Beach Tennis tem início com promessa de disputas acirradas na Praia de Iracema

Torneio fechará classificação para a Copa das Federações de Beach Tennis de 2025, que ocorrerá entre os dias 18 e 22 de novembro, também em Fortaleza
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Iniciou-se nesta quinta-feira, 11, e segue até domingo, 14, a Etapa Especial do Campeonato Cearense de Beach Tennis, o Makai Beach Tennis Experience, realizada no Aterro da Praia de Iracema. Chancelado pela Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis (FCTBT), o torneio acontece em uma estrutura ampliada, a Arena Makai, composta por 15 quadras, lounge com bar, áreas de convivência e até aulas experimentais mediante inscrição.

A grandiosidade da arena que toma as areias da praia cearense se justifica: esta etapa define os pontos finais para o ranking da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), que encerrará a lista de classificados para a Copa das Federações da modalidade. Cada uma das 11 categorias do Estadual garantirá vaga para quatro homens e quatro mulheres, e mais de 570 atletas estão inscritos entre disputas classificatórias e participativas.

As primeiras partidas desta quinta-feira foram das duplas mistas iniciantes, nas categorias D e C. Entre os destaques em quadra está Larissa Araújo, cearense que busca vaga na Copa. Com pouco mais de dois anos dedicados ao beach tennis, ela frisou a importância da presença da família e da torcida na busca pelo título e pela sonhada classificação.

“Estou com as expectativas nas alturas. Hoje já vai dizer muita coisa sobre as disputas e quero muito chegar bem na final para buscar o título. Pra isso, ter a torcida perto é fundamental, pois dá aquele apoio quando mais precisamos. Além disso, competir em uma estrutura tão completa, que oferece conforto tanto para os atletas quanto para o público, é muito bom”, afirmou.

A programação será intensa como a busca por pontos que levarão até a Copa das Federações da modalidade. Nesta sexta-feira, 12, entram em quadra as duplas mistas das categorias sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, além de 40+, 50+ e 60+. No sábado, será a vez das disputas entre duplas masculinas e femininas, até chegar às fases eliminatórias e ao encerramento no domingo, 14.

Para o árbitro e professor Leonardo Sousa, pioneiro da Federação Cearense de Beach Tennis, o torneio promete alto nível técnico pelo poder de decisão das disputas. Segundo ele, os pontos necessários para a classificação nacional estão bastante equilibrados, o que aumenta a expectativa por jogos acirrados.

“É a última etapa do Cearense, uma megaetapa, e muita gente está na briga direta por pontos. Isso vai tornar as partidas bem disputadas. Serão quatro dias em que o bicho vai pegar (risos)”, destacou.

