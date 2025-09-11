Cearense de Beach Tennis traz modalidade para Praia de Iracema

Torneio Cearense de Beach Tennis terá mais de 570 atletas e possui categorias classificatórias para a Copa das Federações. / Crédito: Iara Costa/O POVO

Iniciou-se nesta quinta-feira, 11, e segue até domingo, 14, a Etapa Especial do Campeonato Cearense de Beach Tennis, o Makai Beach Tennis Experience, realizada no Aterro da Praia de Iracema. Chancelado pela Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis (FCTBT), o torneio acontece em uma estrutura ampliada, a Arena Makai, composta por 15 quadras, lounge com bar, áreas de convivência e até aulas experimentais mediante inscrição. A grandiosidade da arena que toma as areias da praia cearense se justifica: esta etapa define os pontos finais para o ranking da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), que encerrará a lista de classificados para a Copa das Federações da modalidade. Cada uma das 11 categorias do Estadual garantirá vaga para quatro homens e quatro mulheres, e mais de 570 atletas estão inscritos entre disputas classificatórias e participativas.