Veja como evitar as lesões ortopédicas no beach tennis

Alguns cuidados são importantes para garantir os benefícios do esporte com segurança

Essa atividade física tem se tornado cada vez mais popular no Brasil, especialmente no verão. De 2021 para 2023, o número de praticantes de tênis de praia no país quase triplicou: de 400 mil para 1,1 milhão, segundo a Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

Riscos de lesões no beach tennis

Apesar dos benefícios, médicos ortopedistas alertam para o aumento das lesões relacionadas ao esporte, principalmente entre iniciantes sem o preparo físico adequado. “O beach tennis parece ser um esporte leve à primeira vista, mas a exigência física é considerável, especialmente quando falamos de membros inferiores e superiores. É preciso força, resistência e flexibilidade, além de boa técnica para evitar lesões”, explica o Dr. Thiago Lima, ortopedista da Casa de Saúde São José.

O tênis de praia envolve movimentos rápidos, mudanças bruscas de direção e impactos frequentes que podem sobrecarregar músculos, articulações e tendões. As lesões mais comuns são: tendinites no ombro e no cotovelo, entorses de tornozelo, lesões no joelho e dores lombares.

Apesar disso, o risco maior é para iniciantes que entram em quadra sem uma base muscular adequada ou conhecimento técnico. “O beach tennis exige muito dos estabilizadores musculares, especialmente por ser praticado na areia, que demanda esforço extra para manter o equilíbrio. Sem preparo, o corpo é sobrecarregado rapidamente”, alerta o Dr. Thiago Lima.