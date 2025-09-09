Cearense de Beach Tennis terá mais de 500 atletas e vale vaga na Copa das Federações

Campeonato Cearense de Beach Tennis terá duração de quatro dias. / Crédito: Divulgação/Makai

A orla da Beira Mar de Fortaleza recebe a partir desta quinta-feira, 11, a etapa final do Campeonato Cearense de Beach Tennis. A competição, intitulada Makai Beach Tennis Experience, segue até domingo, 14, e deve reunir mais de 500 atletas de diferentes faixas etárias e níveis técnicos. O torneio vale pontos para o ranking da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e também serve como seletiva para a Copa das Federações de Beach Tennis, marcada para novembro, também na capital cearense. Cada uma das 11 categorias disputadas no estadual classificará quatro atletas homens e quatro mulheres para o torneio nacional. Apesar de todas as disputas acontecerem em duplas, a pontuação será contabilizada individualmente.