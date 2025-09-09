Cearense de Beach Tennis terá mais de 500 atletas e vale vaga na Copa das Federações

Cearense de Beach Tennis terá mais de 500 atletas e vale vaga na Copa das FederaçõesCircuito define classificação para a Copa das Federações, que também ocorrerá em Fortaleza
A orla da Beira Mar de Fortaleza recebe a partir desta quinta-feira, 11, a etapa final do Campeonato Cearense de Beach Tennis. A competição, intitulada Makai Beach Tennis Experience, segue até domingo, 14, e deve reunir mais de 500 atletas de diferentes faixas etárias e níveis técnicos.
O torneio vale pontos para o ranking da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e também serve como seletiva para a Copa das Federações de Beach Tennis, marcada para novembro, também na capital cearense. Cada uma das 11 categorias disputadas no estadual classificará quatro atletas homens e quatro mulheres para o torneio nacional. Apesar de todas as disputas acontecerem em duplas, a pontuação será contabilizada individualmente.
As partidas acontecerão em 14 quadras montadas ao longo da Beira Mar, incluindo uma arena central. Além dos jogos, o evento também oferecerá clínicas gratuitas para quem deseja ter o primeiro contato com o esporte ou desenvolver técnicas específicas.
Para Thais Cortez, diretora da Federação de Tênis e Beach Tênis do Ceará (FCTBT), o evento representa uma espécie de preparação para a Copa das Federações. Ela destaca o crescimento do esporte no Estado e a complexidade de organizar um torneio desse porte.
“O beach tennis é um esporte que cresceu muito nos últimos anos, e gerenciar essa procura é sempre um desafio, mas nossa equipe de produção está trabalhando arduamente para dar aos atletas a melhor experiência possível”, afirma.
Confira a programação:
- Quinta-feira (11): duplas mistas iniciantes (categorias D e C)
- Sexta-feira (12): duplas mistas das categorias Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18, além das categorias 40+, 50+ e 60+
- Sábado (13): duplas masculinas e femininas
- Domingo (14): fases eliminatórias e encerramento
A expectativa da FCTBT é que o evento fortaleça ainda mais a visibilidade do beach tennis no Estado, uma vez que a modalidade vem registrando crescimento constante nos últimos anos, tanto em número de praticantes quanto na realização de competições oficiais.