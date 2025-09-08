Judoca do Ceará é medalhista de bronze no Campeonato Brasileiro Júnior

Judoca do Ceará é medalhista de bronze no Campeonato Brasileiro JúniorRicharde de Oliveira alcançou o pódio da categoria meio-pesado no torneio que foi disputado em Caxias do Sul (RS)
O judoca Richarde de Oliveira conquistou a medalha de bronze na categoria meio-pesado, menos de 100 kg, no Campeonato Brasileiro Júnior de Judô 2025. A competição aconteceu em Caxias do Sul (RS), entre os dias 6 e 7 de setembro.
O atleta faz parte da divisão de esportes olímpicos do Ceará Sporting Club, em parceria com a Associação Resgate Judô. Com o bronze conquistado, o judoca se tornou o único atleta masculino do Norte-Nordeste a subir no pódio do certame nacional
Richarde de Oliveira estreou contra João Passos, do Paraná, nas oitavas de final. Na sequência, venceu Gustavo Silva, de São Paulo, e foi derrotado pelo carioca Matheus Guimarães na semifinal. No confronto que garantiu o terceiro lugar, superou o também paulista Vinicius Marinho.
"Fiquei muito feliz. No começo eu nem acreditei que tinha sido eu o primeiro a conquistar uma medalha nacional do judô para o Ceará. É uma sensação única, fruto de muito esforço, dedicação e do trabalho em equipe. Ver tudo isso dar certo é uma felicidade enorme que vou guardar para sempre", disse o atleta.
O Vovô também contou com outros três representantes no torneio nacional, sendo eles: Cristina Oliveira, na categoria −48 kg, Josiel Benvindo, −81kg, e Paulo Coutinho, −90kg.
Andrade Neto, diretor de esportes olímpicos do Ceará, valorizou a conquista de Richarde e o empenho dos outros atletas na competição.
"Ele (Richarde) realmente se coloca como um atleta de altíssimo potencial. É um atleta novo, que ainda tem muito a percorrer dentro do Sub-21. Se colocou entre os três melhores do Brasil. Segurar valores e promover, fazendo com que esses valores evoluam e elevem a marca do clube, é um dos objetivos do nosso programa. Ficamos orgulhosos do resultado. Buscamos os principais atletas do estado. O clube é um apoiador desses atletas, junto ao Comitê Brasileiro de Clubes (CBC)", afirma.