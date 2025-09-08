Judoca do Ceará é medalhista de bronze no Campeonato Brasileiro Júnior

Richarde de Oliveira conquista medalha de bronze no Campeonato Brasileiro Júnior de Judô / Crédito: reprodução

O judoca Richarde de Oliveira conquistou a medalha de bronze na categoria meio-pesado, menos de 100 kg, no Campeonato Brasileiro Júnior de Judô 2025. A competição aconteceu em Caxias do Sul (RS), entre os dias 6 e 7 de setembro. O atleta faz parte da divisão de esportes olímpicos do Ceará Sporting Club, em parceria com a Associação Resgate Judô. Com o bronze conquistado, o judoca se tornou o único atleta masculino do Norte-Nordeste a subir no pódio do certame nacional