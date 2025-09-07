Alcaraz vence Sinner, conquista US Open pela 2ª vez e é o novo número 1 do mundo

Alcaraz vence Sinner, conquista US Open pela 2ª vez e é o novo número 1 do mundoAlcaraz se vingou duplamente da derrota sofrida em julho na decisão em Wimbledon, ao derrotar Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 e 6-4, e retomando a liderança do ranking da ATP
Na terceira final consecutiva de Grand Slam entre os dois, o espanhol Carlos Alcaraz derrotou o italiano Jannik Sinner neste domingo (7) e se sagrou campeão do US Open pela segunda vez em sua carreira.
Alcaraz se vingou duplamente da derrota sofrida em julho na decisão em Wimbledon, ao derrotar Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 e 6-4, e retomando a liderança do ranking da ATP, que o italiano ocupava desde junho de 2024.
Trump é alvo de vaias durante final do US Open
O presidente americano, Donald Trump, foi alvo, neste domingo (7), de vaias breves de espectadores na final do US Open de tênis entre Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, constatou um jornalista da AFP.
Quando Alcaraz tinha acabado de vencer o primeiro set por 6-2, o rosto do presidente americano apareceu nos telões da quadra central de Nova York, provocando uma série de vaias e alguns aplausos.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente